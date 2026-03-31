Carlos Mazón, tras pedir la personación en la causa de la dana: "Quiero saber si se me sigue investigando"

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha justificado este martes su petición de personación en la causa de la dana en que quiere "saber" si se le "sigue investigando o no". "Creo que tengo derecho a saberlo", ha defendido.

El que fuera jefe del Gobierno valenciano movió ficha este lunes, después de los dos pronunciamientos clave más recientes: uno, que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara su imputación; y dos, que la jueza instructora lo citara como testigo tras esta resolución.

Mazón ha asistido al pleno que se celebra este martes en Les Corts Valencianes alrededor de las 11:30 de la mañana y ha explicado los motivos por los que, asistido por su abogado Nacho Gally, ha decidido presentar el citado escrito: "Quiero saber qué causa hay ahí y quiero saber si se me está investigando o no", ha subrayado.

El expresident ha rechazado hacer más declaraciones sobre la investigación en curso y ha insistido en que "nadie ha dado más explicaciones" que él, ni ha comparecido más veces. "Creo que es el momento de que asuman otros algún tipo de responsabilidad y ya no quiero hablar más del proceso".

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