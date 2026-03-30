La historia del hombre que donó su riñón a un desconocido y salvó dos vidas: "Su familia se oponía, pero él estaba seguro"

La vida se abrió paso desde el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia. Tras un proceso de casi cinco años, un hombre de 52 años cumplió su voluntad de convertirse en donante de riñón. Una decisión que ha salvado la vida de otras dos personas gracias a una cadena de trasplantes.

Para llegar a ese momento, el donante, cuyo anonimato cabe preservar, tuvo que esperar durante años y recorrer un difícil camino. "Todo empezó hace cinco años, nos llamó y quería hacer una donación altruista, Nos sorprendió porque era la primera que se hacía", explica Amparo Antón, coordinadora de trasplantes del hospital.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, la doctora ha relatado cómo se llevó a cabo todo el proceso y el hito que marca esta donación altruista. "Él, desde el principio, estaba muy convencido, pero su mujer y su hija no estaban muy de acuerdo con la decisión, entonces se dejó un poco de lado", detalla.

Pero fue hace más de un año cuando él mismo volvió a insistir. "Comenzamos el proceso con los especialistas de nefrología y anestesia y todas las pruebas pertinentes para comprobar que el estado de salud y el mental eran correctos", asegura Antón.

Tras pasar los controles pertinentes, el donante tuvo que pasar por el juzgado para confirmar que, efectivamente, quería donar su riñón.

"En la comparecencia expone que se le ha informado de todo y de los riesgos. Allí también están presentes los cirujanos vía web y confirman que está todo bien a nivel de salud", concreta Antón sobre el procedimiento.

Tras ese lustro de media década, en el que tuvo que hacer frente incluso a la oposición de sus personas más cercanas y queridas, el hombre consiguió donar su riñón y salvar la vida de dos pacientes en una operación de "gran complejidad".

"Él está súper contento, lo volvería a hacer", afirma la coordinadora de trasplantes del Peset. Ella quiso conocerlo. "Cuando lo conocí me sorprendió mucho; tenía mucha curiosidad en conocerlo, cuando lo hice me pareció una persona maravillosa", reconoce.

"Una cadena de trasplantes"

Tal y como explica Antón, la donación del hombre permitió iniciar una cadena de trasplantes que es "muy compleja" precisamente porque implica a varias comunidades autónomas.

"La Organización Nacional de Trasplantes (ONT), con toda la información que tienen, nos dice que se podría iniciar una cadena con pacientes de otras comunidades a partir del riñón donado desde Valencia", detalla sobre el proceso.

La del hombre de 52 años de edad fue la primera donación altruista que se ha producido en el Hospital Universitario Doctor Peset. A partir de ella, dos desconocidos del donante han salvado su vida.

Todo requiere precisión quirúrgica. "Hay que ponerse en contacto tanto con los inmunólogos de las comunidades y con los nefrólogos y los cirujanos para que la extracción del órgano sea a la vez, el mismo día y casi a la misma hora", explica.

Los órganos tienen que llegar con el mismo tiempo de "isquemia fría", el tiempo que el órgano se encuentra fuera del cuerpo. "Había muchos nervios, sobre todo el día de la operación", recuerda Antón.

Pero los nervios no cesaron al finalizar la cirugía. Aunque la intervención fue "un éxito", tuvieron que mantener la cautela y la tensión durante los días posteriores porque debían esperar para confirmar que el riñón funcionara, que no se produjera ningún rechazo.

"Al principio no sabíamos dónde nos metíamos, es algo muy complejo. Pero, cuando ves que todo ha salido bien es una sensación muy gratificante", reconoce la coordinadora de trasplantes del hospital.

Efecto llamada

"Pienso que quizás a la gente que le haya llegado la noticia puede llegar a plantearse realizar una donación altruista", confía Antón sobre el posible efecto llamada que el acto del donante puede provocar en otras personas que estén dudando en si dar el paso de donar.

"Últimamente me ha preguntado mucha gente con mucha curiosidad", explica. Por eso, afirma que muchos "sí que se replantean cosas" y esto "puede cambiar un poco la visión del trasplante" actual.

Antón, asegura que "si vieran la capacidad de mejora que tiene un paciente con este tipo de donación", está convencida de que gracias a ello "se incrementarían muchísimo más las donaciones altruistas".

"Un gesto de solidaridad extrema". Así definió Amparo Antón la donación altruista de este hombre que permitió salvar la vida de dos personas. Para ella, donar un órgano es sinónimo de "esperanza" para aquellas personas para las que esta es su "única opción". "Nunca nadie se ha arrepentido de tomar la decisión", concluye.