Mónica Oltra anunciará su regreso a la primera línea política para hacerse con la alcaldía de Valencia

La exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra anuncia que volverá a la primera línea política y disputará por liderar la alcaldía de Valencia.

Este nuevo movimiento allana su camino de vuelta, como ya informó EL ESPAÑOL. Pero el pronunciamiento oficial de Oltra de este sábado, avanzado por Radio Valencia Cadena Ser, llega tras reaparecer en un acto de su partido, Iniciativa, y comunicar la decisión a Més (partido mayoritario de la coalición de Compromís, antiguo Bloc).

Fuentes del entorno de la que fuera líder de Compromís señalan a este diario que el paso adelante se produce después de los ofrecimientos de los cargos más relevantes del partido y de un proceso de reflexión de la exvicepresidenta.

El reciente encuentro del portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, con Oltra puso fin a más de tres años de nula interlocución entre la cúpula de la coalición y quien fuera su máximo tirón electoral.

El paso de Baldoví fue uno más de otros muchos que ya habían dado los valencianistas para lograr que sea su cabeza de cartel en la próxima cita en las urnas.

Meses atrás la portavoz en el consistorio, Papi Robles, comunicó en una ejecutiva de Compromís Valencia haber trasladado a la propia Oltra su intención de hacerse a un lado si esta decidía postularse como alcaldable, como publicó EL ESPAÑOL.

"Si quiere ser la candidata, la cabeza de lista de València estará disponible para ella", dijo Robles en aquella reunión de la dirección del partido en la ciudad.

Congreso Iniciativa

La exvicepresidenta ha sido recibida entre aplausos en el complejo cultural La Petxina de Valencia, donde se celebra el séptimo congreso ordinario de Iniciativa del País Valencià, uno de los partidos de la coalición Compromís y del que fue coportavoz, bajo el lema Activas y combativas: el impulso de las izquierdas.

Mónica Oltra reaparece así en el primer acto político al que asiste desde mayo de 2024, tres semanas después de que un juzgado de Valencia haya acordado abrir juicio oral contra ella y miembros de su equipo por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido.

Desde que el 21 de junio de 2022 Oltra dimitiera como vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas tras ser imputada por el supuesto encubrimiento en su departamento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido, su participación e intervención en actos políticos ha sido muy reducida.

Desde su dimisión el único acto al que había asistido fue la asamblea que Iniciativa celebró en mayo de 2024, un mes después del archivo provisional de la causa judicial contra ella -que posteriormente la Audiencia de Valencia ordenó reabrir-, a la que acudió como afiliada.

En aquella asamblea no hizo ningún discurso ni declaraciones, pero recibió una gran ovación de sus compañeros de partido y una disculpa por no haberla "sostenido colectivamente" ante lo que consideran un ejemplo de la judicialización de la política o lawfare.

Dieciséis meses después de dimitir como vicepresidenta y como diputada autonómica de Compromís, Oltra retomó su actividad como abogada y mediadora, en la que ha defendido al barco de rescate humanitario Aita Mari para recuperar las tasas portuarias que le reclama el actual Consell o por la acusación de "barco de negreros" hecha por un edil de Vox de Burriana (Castellón).

En estos cuatro años ha participado en algún debate sobre desigualdades o cuestiones sociales y en la presentación de algún libro, y se la ha visto a título personal en manifestaciones como las del Día del Orgullo o las que organizan colectivos sociales cada mes para reclamar responsabilidades al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana de Valencia de 2024.

Iniciativa ha asegurado que Oltra tiene las "puertas abiertas" si desea volver a la política, y asegura que nunca han faltado las especulaciones sobre si la exdirigente de Compromís podría regresar a la política con un nuevo proyecto.

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