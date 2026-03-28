Un agente infiltrado participó en entradas de cocaína en el Puerto de Valencia para 'cazar' a la red de narcoestibadores

El sumario de la Operación Spider, la gran trama de narcotráfico del Puerto de Valencia, narra con especial detalle el papel de un agente infiltrado en una de las operaciones de entrada de cocaína.

Se trató de la llegada de droga en un contenedor que, posteriormente, fue extraído del puerto en un camión conducido por un policía encubierto en la presunta organización criminal. Una actuación autorizada por el juzgado que investiga esta causa, Instrucción 15 de Valencia, con el objetivo de conocer el funcionamiento completo desde dentro de todo el entramado.

El día señalado fue el 4 de diciembre de 2024. Los miembros de la red de narcotráfico habían tenido conocimiento previo -como era habitual- de que llegaba un contenedor con droga y comenzaron a organizar la extracción.

El agente Iveco, totalmente infiltrado en la red como camionero, mantenía contacto con sus miembros. De esta manera, unos días antes de la operación, la Policía pidió autorización al juzgado para una denominada "entrega vigilada".

En resumen, permitir que el agente encubierto cometiera varios delitos con su participación en la extracción de droga para ganarse la confianza de la organización e identificar a cada uno de los miembros que formaban parte de la trama.

También pidieron que el juez comunicara tanto a la Agencia Tributaria del Puerto como al servicio de Vigilancia Aduanera la necesidad de colaboración para no realizar ninguna actuación contra los narcoportuarios y que la droga pudiera salir con normalidad del recinto.

Geolocalización

E incluyeron, entre las solicitudes, que se instalara en el contenedor 'contaminado' un sistema de geolocalización para seguir su recorrido.

El magistrado lo acordó todo. El 4 de diciembre, el agente infiltrado Iveco y un miembro de la trama se dirigieron por la mañana a una empresa de logística en Massamagrell. Allí había un camión con un contenedor ya preparado con palets llenos de cajas de papayas.

La técnica que usaban los narcoportuarios era la denominada como 'contenedor clonado'. Es decir, llevaban un contenedor con carga 'limpia' que era una copia exacta del contenedor con droga. Uno se sustituía por el otro antes de pasar por los controles de escáner y el Puesto de Inspección Fronterizo.

Los dos se dirigieron entonces al Puerto con el camión mientras el policía encubierto recibía instrucciones sobre cómo hacer el cambio de contenedor y adónde dirigirse dentro del recinto para después abandonarlo. La descarga del clonado se hizo en el parking del restaurante Caballito de Mar.

Otros miembros de la organización se encargaban de gestiones como la documentación para poder salir del Puerto, que le fue entregada a Iveco.

Una vez pasados todos los controles, se dirigió -también de acuerdo con las órdenes- a una nave industrial en la localidad de Beneixida.

La Policía irrumpe

Allí se encontraban cuatro de los investigados en esta causa. Pretendían descargar los palets de fruta que transportaba el contenedor, y dentro de los cuales se encontraba la cocaína.

Mientras estaban realizando esta labor, la Policía entró en la nave. Fueron detenidos los cuatro miembros de la trama, mientras el agente encubierto se ocultó en el interior de la cabina del camión.

En mitad de los arrestos, aprovechó para huir a la carrera, tal como se relata en el sumario, sin ser interceptado por el dispositivo policial.

Después de las detenciones, los agentes vaciaron el contenedor. Dentro, y ocultos entre los pallets de fruta, se hallaron un total de 970 ladrillos o pastillas de cocaína envueltos en plástico junto a toda la documentación creada para esta operación.

Todo ello se convirtió en una prueba muy relevante para confirmar el funcionamiento del entramado de narcotráfico, la manera en la que se organizaba la red o algunos de sus miembros. Y derivó, junto a otras muchas claves de la investigación, en una operación policial histórica en el Puerto de Valencia.