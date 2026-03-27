Román Ceballos será el nuevo presidente de À Punt: PP y Vox eligen para la tele valenciana al exdirector general de Trabajo

Román Ceballos será el próximo presidente de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana SA, la empresa de la radiotelevisión pública À Punt. Así lo confirman en exclusiva a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del proceso que terminará durante las próximas semanas en su nombramiento.

Se trata de la persona acordada finalmente por PP y Vox. En un principio el nombre sondeado fue Pau Pérez Rico, si bien ambas formaciones han terminado apostando por un experto en relaciones laborales, un perfil idóneo para optimizar la entidad.

Ceballos, en consecuencia, se convertirá tras los preceptivos trámites parlamentarios -activados esta semana para proceder a su nombramiento- en el relevo de Vicente Ordaz, quien dejó la corporación para convertirse en Secretario Autonómico de Presidencia de la Generalitat.

El futuro presidente de À Punt trabajó durante 15 años para la Generalitat Valenciana en diferentes mandatos del PP. Antes había sido dos años director general de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo, impulsada por las empresas valencianas y después integrada en la Generalitat como Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef).

Fue director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social entre 1997 y 2011 y, durante un año más hasta 2012, secretario autonómico de Formación y Empleo, así como director general del Servef -cuya creación había impulsado años atrás-.

Saltó después a la empresa privada. Primero a KPMG como director del área laboral entre 2012 y 2015. Después asumió uno de los retos laborales más singulares de España: la gestión del poderoso colectivo de los estibadores. Se convirtió en el director gerente de Sevasa (Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Valencia).

Allí logró la firma del llamado Acuerdo Organizativo de mejora de la Productividad y acometió la transformación de la sociedad en el Centro Portuario de Empleo de Valencia ETT SA . Fue la primera de España en lograr un acuerdo con los estibadores para transformarse en centro portuario de empleo, como exigía la Justicia europea.

El proceso

Les Corts Valencianes abrieron precisamente este martes el plazo para la elección del nuevo presidente de la radiotelevisión pública. En realidad se trata del plazo en el que los grupos podrán presentar candidatos para la plaza vacante de vocal del Consejo de Administración que dejó Ordaz.

Sin embargo, el nombre que registre el PP para vocal, el de Román Ceballos, será el del nuevo presidente. Después de que resulte elegido -salvo sorpresa- por los populares y por Vox en el Parlamento autonómico, deberá ser el Consejo de Administración quien le escoja como presidente.

De acuerdo con el plazo que se inició el pasado martes, los grupos tendrán hasta el próximo lunes 30 de marzo para presentar sus nombres. Lo previsible es que el PP haga lo propio con Ceballos y que Vox apoye a este candidato como vocal.

El aspirante a ocupar la vocalía, primero, deberá probar su idoneidad para el puesto. Y, más tarde, el Consejo de la radiotelevisión pública tendrá que votar, de entre sus miembros, a la persona que ocupe la Presidencia.

El ente pide urgencia

Como informó EL ESPAÑOL, este mismo lunes, la propia corporación pidió por carta a Les Corts que cubran de forma "urgente" la vacante después de cuatro meses. El ente reclamaba que "a la menor brevedad procedan a designar a un nuevo miembro del Consejo de Administración" en sustitución del expresidente.

Su ausencia, señalaba, "impide la plena normalidad en el funcionamiento del órgano, afectando especialmente a la adecuada configuración de los cargos internos, y, en particular, a la Presidencia del Consejo".

La cobertura de dicha vacante "resulta imprescindible y urgente a fin de restablecer la composición íntegra del Consejo", "garantizar el correcto funcionamiento del órgano", o "evitar disfunciones o riesgos de impugnación en la adopción de acuerdos", recogía el escrito.

Desde el pasado diciembre, Rosalía Mayor ocupa la presidencia sustituta en À Punt. Asumió las funciones de Ordaz de manera interina.

La cadena de televisión acusa todavía las consecuencias del apagón audiovisual que supuso el cierre de Canal 9 en 2013 y trata de alzar el vuelo desde su relanzamiento como À Punt en 2018.