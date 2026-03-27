El Gobierno deja fuera del 'decreto anticrisis' las exenciones fiscales de la dana y promete meterlas en otro nuevo

El Gobierno central ha decidido dejar fuera del llamado 'decreto anticrisis' con motivo de la guerra de Irán las cuestiones valencianas que ya quedaron pendientes de aprobación cuando decayó el pasado mes de enero el anterior ómnibus. Entre ellas, algunas que tenían que ver con ayudas de la dana.

A pesar de que Compromís-Sumar había estado negociando con el PSOE incluir en la nueva norma todas las medidas que incluía aquel paquete inicial, el Ejecutivo central ha preferido no hacerlo.

Ninguno de los 64 artículos, 14 disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias y 21 disposiciones finales del Real Decreto aprobado este jueves en el Congreso con el sí de Junts y la abstención de PP y Podemos versa sobre medidas para dar respuesta a los afectados por las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

Entre las iniciativas que ya quedaron guardadas en el cajón en enero se encontraban la exención fiscal de las ayudas de la dana o la autorización del endeudamiento excepcional de la Comunitat para cubrir gastos derivados de la tragedia.

También la actualización de las entregas a cuenta, que es el dinero que les corresponde a las Comunidades Autónomas en base a la recaudación de impuestos y al sistema de financiación.

El Gobierno de Pedro Sánchez había incluido estas tres políticas junto a la subida de las pensiones y la paralización de los desahucios en un primer decreto ómnibus, como ya hizo en 2025.

Un mecanismo legal contemplado en la Constitución solo para casos "de extraordinaria y urgente necesidad" pero al que el Ejecutivo central y los autonómicos recurren con cierta asiduidad.

PP, Vox y Junts votaron en contra del texto, por lo que nada salió adelante. Y, apenas un mes después, ya en febrero, volvió a llevar a la Cámara Baja la revalorización de las pensiones del 2,7% por un lado, y el Real Decreto Ley con el resto de medidas en otro texto.

En esta ocasión, salió adelante lo primero, pero volvió a quedar encallado el segundo, donde se incluían de nuevo las cuestiones que afectan a la Comunitat Valenciana. Por lo que la intención de los valencianistas era que pudiera volver a insertarse en un texto legal.

Los socialistas no estaban dispuestos a llevar al Congreso el texto desgajado por materias, por lo que de nuevo la fórmula pasaba por otro decreto 'ómnibus', un cajón de sastre donde mezclar temas dispares.

Pero a pesar de que la coalición ha estado negociando e insistiendo para que se introdujera junto al resto de medidas que contempla el articulado, no ha habido suerte. Señalan, eso sí, que cuentan con el compromiso del Ejecutivo de que se introducirán en una futura norma.

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez. Ananda Manjón / EP

En su lugar, la norma aprobada en el parlamento este jueves incluye multitud de artículos que nada tienen que ver con la guerra en Oriente Medio. En total, más de medio centenar de apartados no tienen que ver con rebajas de impuestos energéticos y sí con ganar flexibilidad presupuestaria.

Exención IRPF

El decreto ómnibus de enero establecía en su artículo 20 la exención en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades de determinadas ayudas concedidas por la Generalitat.

En particular, aquellas dirigidas a facilitar el mantenimiento del empleo y la reactivación económica de las empresas que hubieran sufrido daños y las destinadas a los autónomos de zonas afectadas por la tragedia.

La medida, además, tenía efectos retroactivos desde el 29 de octubre de 2024 y permitía recuperar lo ya pagado por esos impuestos.

Esa exención en la tributación fue una de las dos peticiones atendidas por Sánchez en su reunión en La Moncloa con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el pasado diciembre. Así que tenía un componente político importante al tratarse de un compromiso adquirido por el jefe del Gobierno central.

Junto a esa medida, contemplaba "excepcionalmente en 2026" que la Comunitat Valenciana pudiera recibir asignaciones del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas o autorizaciones de endeudamiento con esa finalidad. Todo ello para cubrir gastos extraordinarios derivados de la dana.

Además, también incorporaba otras cuestiones que afectaban a todas las autonomías, como la actualización de las entregas a cuenta.

Éstas van asociadas a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que si no se actualizan la Generalitat recibe las correspondientes a los de 2023 dado que son los que están prorrogados. Esto se traduce en que la Administración autonómica cuente con unos 250 millones de euros menos al mes.