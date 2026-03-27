La Generalitat estudia cambiar la normativa de vivienda a través del Plan Simplifica para evitar el choque con el Gobierno

La Generalitat estudia cómo tratar de evitar un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra la normativa urbanística que afecta al gran plan de vivienda anunciado por Juanfran Pérez Llorca.

Una posibilidad de las que se analizan, según confirman fuentes del Ejecutivo valenciano, es la de introducir alguna modificación legal en las enmiendas del conocido como Plan Simplifica, que se encuentra en plena tramitación en Les Corts.

El lío en este asunto viene del inicio de una comisión bilateral por discrepancias del Gobierno central con el Plan Simplifica II, tal como ha publicado EL ESPAÑOL. Se trata de una especie de decreto ómnibus con numerosas modificaciones legales que ha impulsado Pérez Llorca como una segunda parte del que sacó adelante Carlos Mazón.

Dentro de todos los cambios normativos que recoge, hay varios que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez ve ilegales. Motivo por el que se convoca una comisión bilateral entre ambas administraciones. Su objetivo es resolver el choque, si es posible, antes de que el Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad.

Los ejemplos de leyes que se han llevado a comisión bilateral son múltiples. A veces existe acuerdo total, acuerdo parcial o se mantiene la discrepancia. En los dos últimos casos acaba siendo el Tribunal Constitucional el que resuelve sobre la legalidad del contenido de una norma autonómica.

Esta misma semana ha ocurrido con la ley de Costas, que el TC ha suspendido en varios artículos tras el recurso presentado por el Gobierno y ahora tendrá que pronunciarse sobre el fondo del asunto.

También ha sucedido con los cambios en la 'Ley Trans' valenciana introducidos en la ley de Acompañamiento de 2025. No ha habido ningún entendimiento y ahora el Constitucional decidirá.

Viviendas en suelo dotacional

La Generalitat quiere evitar que se llegue hasta ese punto en lo relativo a las modificaciones urbanísticas recogidas en el Plan Simplifica. Concretamente, en la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup).

El artículo cuestionado es el referido a la construcción de vivienda en suelo municipal. El cambio de esa ley incorporaba los Proyectos Habitacionales Locales, una figura con la que poder destinar suelo dotacional sin usar para la construcción de vivienda.

El Gobierno, sin embargo, cree que puede ser inconstitucional porque la normativa estatal solo recoge que ahí pueda haber vivienda social.

Esta consideración, más allá de la propia comisión bilateral, es importante porque afecta directamente a ese plan de vivienda anunciado recientemente por Pérez Llorca. Éste planea liberar suelo público en desuso con el objetivo de poder llegar a construir 120.000 viviendas.

Aunque los trabajos de la comisión bilateral no han comenzado oficialmente, las enmiendas del Plan Simplifica se presentan como una oportunidad de introducir correcciones o matices a la ley que eviten una suspensión temporal -o un riesgo de suspensión permanente- de los artículos conflictivos.

Lo lógico sería mantener con el Gobierno conversaciones previas sobre las fricciones concretas para reconducirlas con algún tipo de acuerdo sobre qué se puede construir en ese suelo.