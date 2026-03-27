Condenados cinco de los seis miembros de la secta de Vistabella por abusar sexualmente de menores

Ya hay condena por los abusos de la secta de Vistabella. La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a cinco de los seis miembros de la comunidad pseudorreligiosa de una masía de Vistabella del Maestrat (Castellón) que estaban acusados de agresiones sexuales a menores.

Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, han sido condenados a penas de entre tres, cinco y siete años por esos delitos de agresión.

Sin embargo, el tribunal les ha absuelto de otros delitos por falta de pruebas, entre ellos el de asociación ilícita.

El juicio por estos hechos se celebró entre los meses de noviembre y diciembre del pasado año y la sentencia, notificada este viernes a las partes, puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.

En este proceso se juzgó a cinco mujeres y un hombre, acusados de participar en nueve delitos de abusos sexuales continuados contra menores de edad entre los 12 y los 17 años, así como de un delito de asociación ilícita que finalmente ha sido descartado.

Los hechos delictivos se cometieron entre 2007 y 2022 en el seno de una secta de carácter pseudorreligioso en una masía aislada en Vistabella del Maestrat bajo el pretexto de sanación mediante métodos espirituales que derivaron en agresiones sexuales.

El líder de la secta y principal acusado, el conocido como 'Tío Toni', falleció en prisión provisional antes del inicio del juicio.

Según ha declarado probado la Audiencia, el líder se atribuía poderes sanadores de los que carecía y aplicaba terapias o tratamientos consistentes en imposición de manos o colocación de objetos vibradores en la zona afectada a las personas que acudían a su consulta.

De este modo, sus adeptos constituyeron en torno a su liderazgo una comunidad "bajo la creencia de que era un ser especial de luz, que tenía poderes sanadores y que debían salvar al mundo de catástrofes", según relatan los magistrados en la resolución, que consta de 72 páginas.

Penas de prisión

La Sección Primera de la Audiencia de Castellón ha impuesto ahora sendas penas de tres años y medio de prisión a dos de las acusadas, entre ellas la pareja sentimental del líder del grupo, como cooperadoras necesarias de un delito de abuso sexual respecto a una misma víctima.

Asimismo, ha condenado a otra mujer a siete años de prisión como cómplice por comisión por omisión de sendos delitos de abuso sexual, ya que no hizo nada por impedir, sino que consintió, los abusos sexuales a los que sometió el líder a dos de sus hijos menores de edad.

Los magistrados han fijado en cinco años la pena de cárcel para una cuarta acusada, como cooperadora necesaria de dos delitos continuados de abuso sexual, y el mismo castigo para el quinto acusado, como autor de un delito continuado de abuso sexual respecto de otro menor de edad.