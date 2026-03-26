La tienda que cambia de ubicación en Valencia tras una década en la calle Colón: el local tendrá más de 700 m2

Cada vez falta menos para que la reconocida Nespresso abandone de forma definitiva su icónico local en pleno centro de Valencia, en la calle Colón, en una de las esquinas más cotizadas y concurridas de la ciudad.

Como ya es conocido, Nespresso decidió cambiar de ubicación en Valencia y abandonar su actual tienda situada en la calle Colón, una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad.

La firma, tal y como anuncia ya en su tienda actual, trasladará su establecimiento a un nuevo local en el centro, apostando por un espacio más amplio y llevando a cabo un nuevo concepto de tienda.

El nuevo punto de venta se ubicará en el número 7 del Paseo de Ruzafa, muy próximo a la Plaza del Ayuntamiento, una zona con gran afluencia de peatones tanto locales como turistas.

Con este cambio, la marca busca reforzar su presencia en un entorno más dinámico y con mayor tránsito y dispondrá de una superficie considerablemente mayor que la actual.

El nuevo establecimiento contará con cerca de 290 metros cuadrados en planta principal, además de un sótano de unos 450 metros cuadrados. Con el incremento de espacio, Nespresso busca desarrollar un formato "más experiencial".

En total, más de 700 metros cuadrados en los que la popular tienda no se limitará a la venta de cápsulas y cafeteras, ya que también contará con zonas destinadas a la degustación de café y un área tipo cafetería, donde los clientes podrán consumir en el local o pedir bebidas para llevar.

Este enfoque responde a la estrategia de la marca de ofrecer una experiencia más completa alrededor del café.

Apertura este año

Las obras de adecuación del local ya están en marcha y la apertura está prevista para estos primeros meses de 2026.

Este traslado se enmarca en una tendencia general del sector comercial, en la que las marcas buscan ubicaciones más estratégicas, especialmente en calles peatonales y con elevado flujo de personas.

Además, se apuesta por espacios que vayan más allá de la simple compra, ofreciendo experiencias que refuercen la relación con el cliente.

Tras cerca de una década en la calle Colón, Nespresso cierra esta etapa para iniciar una nueva en un enclave diferente, con un concepto de tienda más moderno y orientado al consumo y la interacción.