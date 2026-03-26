Pérez Llorca entra al debate sobre la plaza de su mujer: dice que fue de libre concurrencia con cinco aspirantes

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este jueves en Les Corts. José Cuéllar / Corts

No es habitual ver a Juanfran Pérez Llorca visiblemente enfadado en la tribuna de Les Corts Valencianes. Este jueves lo estaba. La oposición, como era de esperar, ha dedicado una gran parte de la sesión de control al presidente de la Generalitat a la polémica sobre la plaza de su mujer en la Diputación de Valencia.

Se trata de un asunto personal que toca a Pérez Llorca en sus primeros meses de mandato por el que ha elevado el tono en el Parlamento autonómico.

El presidente de la Generalitat ha decidido no eludir el tema. Desde que trascendiera este miércoles en varios medios, compareció públicamente e incluso hizo un vídeo en redes sociales para denunciar el "machismo" de los ataques.

En Les Corts ha entrado de lleno para dar detalles sobre la citada plaza y rechazar que haya sido un puesto a medida como así sostienen el PSPV y Compromís.

Ha sido la Diputación de Valencia la que ha fichado en comisión de servicios a la pareja de Pérez Llorca, quien hasta hace unas semanas ejercía como administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat, donde consiguió su plaza de funcionaria C1 en 2008.

Vanesa Soler ejercerá ahora de secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial, un puesto que depende del diputado Ricardo Gabaldón, donde percibirá un salario de 52.070,50 euros sin contar los trienios.

La oposición incide especialmente en el hecho de que si bien el puesto pertenece también a la escala C1 de la administración, el salario es significativamente mayor respecto al que percibía en el consistorio del municipio de la Marina Baixa, donde Llorca fue alcalde de 2015 a 2025.

Denuncian que cobraba 25.652,96 euros brutos al año, algo que Pérez Llorca ha negado este jueves. "Se trata de una de las falsedades más de estos días", ha asegurado.

El presidente de la Generalitat ha rechazado que desde la institución provincial se le haya "creado una plaza para ella" y ha apuntado que este puesto se ofreció desde el pasado julio, cuando "nadie sabía" que se iba a convertir en líder del Ejecutivo autonómico, ni siquiera él "mismo", ha dicho.

Así, ha remarcado que fue un procedimiento de "libre concurrencia" para el citado puesto, al que se presentaron "cinco aspirantes", y ha replicadoque se ha seguido "el mismo procedimiento" que cuando la izquierda gobernaba y del que se benefició entonces "la mujer de un diputado del PSPV". "¿Cuál es la diferencia?", ha cuestionado.

Las 'crisis' de los 4 meses

Los portavoces del PSPV y de Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví respectivamente, le han afeado a Pérez Llorca las 'crisis' de sus primeros cuatro meses al frente del Gobierno valenciano.

Así, le han citado que "subiera el sueldo" a Carlos Mazón al nombrarle portavoz de la Comisión de Reglamento; la polémica por el reparto de las viviendas protegidas de Alicante; la detención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño; y la plaza de su mujer.