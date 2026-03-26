El lapsus de Susana Camarero: dice que la izquierda consiente "un Gobierno lleno de prostitutas" y después lo matiza

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha tenido un lapsus en la sesión de control parlamentaria en Les Corts, donde ha afirmado que la oposición a la formación popular "consiente un Gobierno lleno de prostitutas".

Así se ha pronunciado en el Parlamento valenciano cuando se debatía sobre la polémica relacionada con la plaza de la mujer del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en la Diputación de Valencia.

"Ustedes que consienten abusadores, que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas, que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando las prostitutas, se vienen aquí a rasgar las vestiduras con una comisión de servicios", ha declarado en el debate.

La también consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha afirmado ante las acusaciones sobre la contratación de la pareja del president que los grupos de la oposición "son unos machistas de libro". "Métanse con el presidente, no con la pareja del presidente", ha afirmado al respecto.

"Ustedes quieren que las mujeres del PP estemos en las cavernas y en nuestras casas", ha concluido su intervención.

Al respecto de la afirmación de que la izquierda "consiente un Gobierno lleno de prostitutas", fuentes del entorno de la vicepresidenta han detallado a EL ESPAÑOL que la propia Camarero ha matizado sus palabras.

Posteriormente a las declaraciones, la vicepresidenta ha matizado sus palabras y ha asegurado que se refería a los casos del PSOE vinculados al exministro José Luis Ábalos y Koldo García.

Trayectoria en Igualdad

Cabe recordar que Susana Camarero, la también consellera de Igualdad de la Generalitat Valenciana, cuenta con un amplio recorrido en este mismo ámbito.

Antes de su llegada a la Administración valenciana en 2023, Camarero fue Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

Durante esa etapa, la vicepresidenta de la Generalitat fue impulsora del primer pacto de Estado contra la violencia machista. En este sentido, desde su llegada siempre ha defendido que las víctimas de violencia de género son "una prioridad" para la Administración valenciana.