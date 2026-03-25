Vivienda se cuela en el ranking de quejas ciudadanas al Defensor del Pueblo valenciano: se duplican en apenas 4 años

El último informe del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo valenciano) muestra cómo han ido evolucionando las quejas de los valencianos frente a las administraciones en los últimos cuatro años. Un ranking en el que la vivienda ha ido ganando posiciones hasta situarse entre las cuestiones que más preocupación generan en los ciudadanos.

Mientras en 2021 apenas se registraron 78 reclamaciones vinculadas a esta materia, el año pasado el número se situó en 170, más del doble en apenas una legislatura.

Un crecimiento que le ha hecho situarse como el sexto asunto por el que más quejas se presentan ante el órgano que preside Ángel Luna, solo por detrás de Servicios Sociales, Empleo, Transparencia, Servicios Públicos y Medio ambiente, y Procedimientos administrativos.

Incluso, el año pasado se registraron menos protestas en Sanidad, Educación, Hacienda y Urbanismo, cuestiones que antaño se situaban por delante.

Así, hace apenas unos años, las quejas relacionadas con la vivienda se encontraban en el tercio inferior de la lista: era la décima materia sobre la que los valencianos presentaban más reclamaciones sobre un total de 15 que analiza en su memoria anual el Síndic de Greuges.

Hace cuatro ejercicios, de hecho, tan solo se situaba por encima de asuntos vinculados a Infancia y Adolescencia, Derechos Lingüísticos, Deporte y Cultura, Justicia o Industria, agricultura, comercio y turismo.

El acceso a la vivienda fue en 2025, según reconoce la memoria anual del Síndic, "uno de los principales motivos de preocupación tanto en España como en la Comunitat Valenciana". "Cada vez más personas encuentran serias dificultades para acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler", subraya.

Ranking de quejas. EE

Un escenario que se ha visto agravado por la dana del 29 de octubre de 2024: "Obligó a numerosas familias, pese a tener resuelta su situación residencial, a recurrir de urgencia al mercado privado al quedar sus viviendas inutilizadas", pone de manifiesto el órgano.

Así, agrega que durante el pasado ejercicio, la propia institución "insistió en que la asequibilidad constituye un elemento esencial del derecho a la vivienda y debe guiar la actuación de los poderes públicos". Pero a pesar de la intervención pública, "no se ha logrado garantizar plenamente la accesibilidad".

El Síndic afea tanto el ritmo de la administración para resolver distintos tipos de solicitudes, hasta el incumplimiento de incrementar el parque público desde 2017: "Un año más se constata que la insuficiencia estructural de viviendas públicas abocaba a los demandantes a esperas prolongadas, en muchos casos sin respuesta durante dos años".

Evolución en los últimos cuatro años. EE

"La Ley por la Función Social de la Vivienda obliga desde 2017 a ampliar progresivamente el parque público, una obligación que la experiencia de las quejas tramitadas mostró que seguía sin cumplirse", señala la memoria.

El Síndic también lamenta que en la Ley de Presupuestos de 2025 no se contemplara el procedimiento para conceder ayudas cuando no hubiera viviendas disponibles para adjudicar, a diferencia de 2024 y 2023. Por ello, el órgano "reclamó su aprobación urgente" la suficiencia financiera para incorporarlos de cara a las cuentas de 2026.

En la rueda de prensa para presentar el informe, Luna lanzó además una crítica al departamento liderado por Susana Camarero: "Desde el 1 de enero hasta la semana pasada, el Síndic ha dictado 20 resoluciones, de las cuales a 15 no ha contestado la Conselleria".