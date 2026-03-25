Las primeras palabras de Mazón tras archivar el TSJ valenciano la causa contra él: "Todo queda bastante claro"

El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, este miércoles en Les Corts. José Cuéllar / Corts

El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha pronunciado este miércoles por primera vez después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara imputarlo y archivara la causa contra él.

El actual diputado autonómico del PP se ha parado brevemente ante los medios en Les Corts, donde ha acudido alrededor de las 12:00 horas.

"No voy a hacer valoraciones. Creo que es la mejor manera de respetar el proceso. Así que me remito a las palabras del presidente de la Generalitat (Juanfran Pérez Llorca) tras la resolución por unanimidad del Tribunal Superior de Justicia, diciendo que todo queda bastante claro", ha afirmado.

Mazón ha evitado concretar si va a aportar a la jueza de la dana sus llamadas y wasaps de manera voluntaria como le ha ofrecido tras citarlo a declarar como testigo.

La semana pasada, los cinco magistrados del TSJCV determinaron que no se le puede atribuir delito alguno ni por acción ni por omisión; que no se ha podido apreciar en el expresidente de la Generalitat la posición de garante; y que no se puede acreditar una causalidad entre su actuación y las 230 muertes.

Del mismo modo, incidieron en cuestionar que exista nexo causal entre el envío tardío y erróneo del Es-Alert y los fallecidos.

Citación como testigo

Después de ello, la jueza de la dana ha decidido citarlo como testigo. La resolución del TSJCV dificultaba mucho una futura imputación de Mazón al ser muy contundente en el análisis de su actuación el día de la dana. Pero dejaba todavía un mínimo resquicio si se hallaban nuevos elementos con los que sustentar otra exposición razonada.

Por ejemplo, si se encontraba alguna prueba de que Mazón pudo intervenir de manera directa en el proceso de envío del Es-Alert o si asumió algún tipo de competencia en la gestión de la emergencia.

Sin embargo, la declaración como testigo dificulta todavía más, si cabe, una futura imputación. Sería muy sorprendente que tras comparecer en esta condición acabara siendo investigado.

Pero la jueza desliga una cosa de la otra: "No es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales del señor Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical".

Así que la magistrada ha decidido no esperar y seguir adelante. Al no poder imputarlo por estar aforado, ahora tiene vía libre para citarlo como testigo.

Con ello, el expresidente de la Generalitat se someterá a un interrogatorio de importante trascendencia pública en el que está obligado a decir la verdad -en la teoría- y a responder a todas las partes.

La instructora argumenta que "el conocimiento de Mazón sobre las decisiones que se iban adoptando en el Cecopi o la ausencia de ellas, y el momento en que se adoptaron y su contenido, ha de efectuarse a través de su declaración testifical".

Además, le comunica la posibilidad de que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas telefónicos del 29 de octubre de 2024 relacionados con la dana.

"Se está interesando tanto los mensajes en los que hubiera intervenido el señor Mazón como la determinación de quién recibió la información quien fue presidente de la Generalitat. Resulta obvio que el objeto de dichas comunicaciones y la determinación de quién recibió la información se ha de efectuar de manera directa con el señor Mazón", afirma.