Llorca estalla contra las críticas por la contratación de su mujer en la Diputación: "Me da asco, es de un machismo deleznable"

"Me da asco, es de un machismo deleznable". Así ha estallado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, contra las críticas tras conocerse la contratación de su mujer en la Diputación de Valencia.

El fichaje, que se ha dado a conocer en la mañana de este martes, supone la contratación por parte de la institución provincial de la pareja del presidente. Hasta hace unas semanas ejercía como administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat, donde consiguió su plaza de funcionaria C1 en 2008.

Pérez Llorca ha defendido el proceso a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que además lamenta que la oposición "comparta acusaciones faltando a una mujer" por el hecho de ser su pareja.

El vídeo, grabado en la plaza de la Almoina de Valencia, empieza con el relato de Pérez Llorca desde su llegada al Palau de la Generalitat. "Quiero contaros algo que me ha indignado muchísimo", expone.

Explica cómo, al resultar elegido presidente de la Generalitat, Pérez Llorca se vio obligado a trasladar su domicilio a Valencia "por razones de trabajo que son obvias".

"Tengo una pareja que es funcionaria desde hace más de 20 años, desde antes de ser mi pareja", continúa. Y añade: "Para conciliar nuestra vida laboral y familiar, ella ha decidido solicitar una comisión de servicios para venirse a trabajar a Valencia y poder vivir juntos". Esto, apunta el presidente, es algo que "hacen muchísimos funcionarios".

Concretamente, Pérez Llorca detalla el cambio de su mujer, Vanesa Soler: "Ha pasado una selección en la Diputación de Valencia como administrativa".

De esta forma, Soler ejercerá ahora de secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial, un puesto que depende del diputado Ricardo Gabaldón, donde percibirá un salario de 52.070,50 euros, sin contar los trienios.

Si bien el puesto pertenece también a la escala C1 de la administración, lo cierto es que el salario es significativamente mayor respecto a lo que percibía en el consistorio del municipio de la Marina Baixa, donde Llorca fue alcalde de 2015 a 2025 (25.652,96 euros brutos al año).

Precisamente al sueldo también ha hecho referencia el jefe del Consell en su vídeo. Subraya que "tiene la retribución que le corresponde como administrativo", y asegura que es igual que "cualquier otro administrativo que trabaja en la Diputación de Valencia".

"Algunos medios han decidido que esto hoy sea noticia", denuncia, "que se le ataque a mi mujer por el mero hecho de ser mi mujer". Y cree que se intenta "insinuar si ha tenido enchufe o un trato de favor". "Intentan atacar mi imagen como político utilizando la imagen de mi mujer", sentencia.

Sobre ello, Pérez Llorca ha asegurado que le da "asco" y le parece "de un machismo deleznable". Se refiere así a "dirigentes de otras formaciones políticas".

Estos, apunta, "se llenan la boca de feminismo, de conciliación, de luchar contra el machismo". "Hoy comparten en redes sociales acusaciones faltándole a una mujer por el mero hecho de ser mi pareja", denuncia.

PSPV y Compromís lo critican

PSPV y Compromís, los dos principales grupos de la oposición en la Diputación de Valencia, han acusado al presidente de la corporación provincial, Vicente Mompó, de utilizar la institución "como su cortijo".

Además, ambos han exibido explicaciones y han acusado al equipo de gobierno de realizar "una purga" de funcionarios que no opinan como ellos.

En declaraciones a los medios, el portavoz socialista en la Diputación, Carlos Fernández Bielsa, ha mostrado "perplejidad y asombro" por esta contratación por procedimiento de urgencia, que ha relacionado con el funcionamiento de la corporación con el gobierno de Mompó "como su cortijo de enchufes, de dedazos y una forma de proceder ni ética ni estética", al ser una funcionaria de otra provincia que es pareja del presidente.

Bielsa ha exigido "explicaciones contundentes" al presidente de la Diputació y ha avanzado que, de lo contrario, su grupo pedirá un pleno extraordinario para que, "con luz y taquígrafos", Mompó detalle esta contratación.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha tachado de "vergüenza democrática" el acceso de la pareja de Llorca a una plaza mientras "ayer Mompó perpetró una auténtica purga política en el departamento de Cultura al desplazar personal funcionario que simplemente no piensa como él, sin respetar la legalidad ni la eficiencia de los servicios públicos".

Tras señalar que la pareja del presidente va a pasar a cobrar "el doble que antes" en Finestrat, ha subrayado que "es imposible encontrar una imagen más clara de lo que PP, Ens Uneix y Vox entienden por gobernar: purgar a quien trabaja con criterios profesionales y premiar quién forma parte de su entorno más próximo".