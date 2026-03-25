La Diputación de Valencia ficha a la mujer del presidente Juanfran Pérez Llorca como secretaria de dirección

La Diputación de Valencia ha fichado en comisión de servicios a la pareja del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que hasta hace unas semanas ejercía como administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat, donde consiguió su plaza de funcionaria C1 en 2008.

Vanesa Soler -así se llama la mujer del jefe del Consell-, según ha adelantado eldiario.es, ejercerá ahora de secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial, un puesto que depende del diputado Ricardo Gabaldón, donde percibirá un salario de 52.070,50 euros, sin contar los trienios.

Si bien el puesto pertenece también a la escala C1 de la administración, lo cierto es que el salario es significativamente mayor respecto a lo que percibía en el consistorio del municipio de la Marina Baixa donde Llorca fue alcalde de 2015 a 2025 (25.652,96 euros brutos al año).

Un incremento que se justifica en los complementos diferentes que se perciben en cada institución. En la Diputación de Valencia, en el puesto que ocupará Soler, los funcionarios cuentan con un complemento de destino nivel 21 y complemento específico C3. Este último es el que aumenta especialmente el salario.

Con todo, desde la Diputación de Valencia advierten que su acceso al puesto ha sido transparente y responde a la "urgente necesidad" de cubrir un puesto que llevaba vacante desde el pasado mes de octubre de 2025.

El pasado 28 de enero la corporación presidida por el popular Vicente Mompó abrió el proceso y, advierten, se presentaron varios aspirantes para ocupar dicha plaza. La experiencia de Soler, señalan, le hicieron cumplir "sobradamente con los requisitos de experiencia".

En este sentido, agregan que el área donde trabaja Soler presta "asistencia técnica a municipios o la reconstrucción tras la dana, que requieren coordinación constante y una estructura administrativa plenamente operativa". Si bien su cobertura no se ha realizado hasta casi cinco meses después de quedar vacante.

"Los requisitos estaban claramente definidos en la convocatoria publicada en la página web de la Diputación de Valencia y eran públicos, objetivos y accesibles para cualquier persona interesada que cumpliera las condiciones", zanjan desde la corporación provincial.

PP y Vox lo defienden

En Les Corts, el PP ha cerrado filas con Pérez Llorca, como no podía ser de otra manera. Durante una de sus intervenciones en tribuna para defender las deducciones fiscales que ha impulsado el Gobierno valenciano, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha criticado la postura de la izquierda.

"Simplemente ha habido una comisión de servicio de una persona que lleva 20 años de funcionaria. Los administrativos de la Diputación ganan más que los administrativos de un ayuntamiento pequeño, y lo saben", ha señalado.

"Conciliación familiar sí, pero cuando es la pareja del presidente de la Generalitat no", ha reprochado a PSPV y Compromís.

El portavoz popular, Nando Pastor, se ha manifestado en términos similares. Ha afirmado que una comisión de servicio "es un procedimiento totalmente legal y habitual en la función pública" y ha negado que el PP esté "promocionando" a la pareja de Pérez Llorca.

Sobre si le parece ético más allá de lo legal, ha indicado que "lo que no sería ético es que cualquier funcionario no pudiera optar a un traslado por comisión de servicio por el mero hecho de tener un parentesco con un cargo público o político".

Si el PP ha cerrado filas, Vox también. La relación entre ambas formaciones se mantiene en la unidad de actuación en la mayoría de asuntos más importantes pese a ciertas discrepancias. Todavía.

El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha opinado que "si una persona que es funcionaria tiene que pasar a vivir a Valencia porque su marido se ha ido a vivir a Valencia y tiene la opción legal de solicitar una comisión de servicios, no hay que hacer ninguna otra valoración".

Además, ha negado que la Diputación se haya convertido en un "chiringuito".