Continúa "activa y sin novedad" la búsqueda de un hombre de 77 años desaparecido en una aldea de Requena (Valencia)

Imágenes del dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia que busca a un hombre desaparecido en Requena. EE

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Valencia continúan con el dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido este domingo en la aldea de Casas del Río de Requena, por cuarto día consecutivo.

Según ha informado el Consorcio Provincial, la búsqueda "sigue activa y sin novedad" este miércoles por vía terrestre, aérea y acuática con la participación de un camión de Puesto de Mando Avanzado (PMA), unidades de mando, bomberos del Consorcio, unidades forestales de la Generalitat.

Además, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), junto con un helicóptero de la Guardia Civil, han llevado a cabo una batida a lo largo del río hasta el pantano de Cofrentes, donde desemboca, ha indicado el instituto armado. Por el momento, sin éxito.

📹Vídeo resum dels treballs del Consorci de Bombers de València hui en el dispositiu de recerca de l'home desaparegut en Casas del Río, en el que ja és el tercer dia d'estes tasques, per via terrestre, aèria i aquàtica. pic.twitter.com/csI4WoiY37 — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) March 24, 2026

Miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se centran ahora en inspeccionar zonas de cañizo situadas en el río.

En el dispositivo de búsqueda también participan el Servicio Cinológico y patrullas de Seguridad Ciudadana, que continúan trabajando en la localización del desaparecido.