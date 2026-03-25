La citación de Mazón como testigo le obliga a airear o esconder sus wasaps pero aleja aún más su imputación

La jueza de la dana ha decidido forzar la declaración de Carlos Mazón. Lo ha citado como testigo después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara imputarlo y archivara la causa contra él al no ver delito en este momento de la instrucción.

El momento en el que la magistrada lo llama a comparecer es importante. Se trata de una clara reacción al pronunciamiento del TSJCV y se produce de manera precipitada, al igual que sucedió con la exposición razonada para pedir la investigación de Mazón.

La resolución de los cinco magistrados conocida la semana pasada dificultaba mucho una futura imputación del expresidente de la Generalitat al ser muy contundente en el análisis de su actuación el día de la dana. Pero dejaba todavía un mínimo resquicio si se hallaban nuevos elementos con los que sustentar otra exposición razonada.

Por ejemplo, si se encontraba alguna prueba de que Mazón pudo intervenir de manera directa en el proceso de envío del Es-Alert o si asumió algún tipo de competencia en la gestión de la emergencia.

Sin embargo, la declaración como testigo dificulta todavía más, si cabe, una futura imputación. Sería muy sorprendente que tras comparecer en esta condición acabara siendo investigado.

A ello se une que en este momento hay tres recursos de súplica ante la resolución del TSJCV que los magistrados tendrán que resolver próximamente con la testifical de Mazón ya acordada.

Pero la jueza desliga una cosa de la otra: "No es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales del señor Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical".

Así que la magistrada ha decidido no esperar y seguir adelante. Al no poder imputarlo por estar aforado, ahora tiene vía libre para citarlo como testigo.

Con ello, el expresidente de la Generalitat se someterá a un interrogatorio de importante trascendencia pública en el que está obligado a decir la verdad -en la teoría- y a responder a todas las partes.

Decisiones del Cecopi

La instructora argumenta que "el conocimiento de Mazón sobre las decisiones que se iban adoptando en el Cecopi o la ausencia de ellas, y el momento en que se adoptaron y su contenido, ha de efectuarse a través de su declaración testifical".

Algo para lo que se apoya en el auto de la Audiencia Provincial de octubre de 2025 en el que le ordenó recabar datos sobre el expresidente por si cabía abrirle una causa penal.

La instructora se ha aferrado en reiteradas ocasiones a esa resolución, con la que ahora choca el criterio del TSJCV.

"Analizar o investigar lo hecho -por acción u omisión impropia- por el presidente de la Generalitat la tarde del 29 de octubre de 2024, en el espacio del procedimiento penal, exigiría que existieran indicios de que tuvo alguna participación eficiente en la toma de decisiones -o en la omisión de las mismas- en el seno del Cecopi por quien detentaba el mando único", señaló en su momento la Audiencia.

Esto llevó a acordar la testifical de la periodista que comió con Mazón en El Ventorro, Maribel Vilaplana, y, a partir de ahí, todas las diligencias dirigidas a indagar en cada paso del expresidente aquel día.

La jueza indica en su auto que la situación procesal actual del que fuera líder del Ejecutivo valenciano tras el auto del TSJ excluye la responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante, y no aprecia tampoco el TSJ indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa.

Motivo por el que, explica, usa la vía de la declaración como testigo. Además, le comunica la posibilidad de que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas telefónicos del 29 de octubre de 2024 relacionados con la dana.

"Se está interesando tanto los mensajes en los que hubiera intervenido el señor Mazón como la determinación de quién recibió la información quien fue presidente de la Generalitat. Resulta obvio que el objeto de dichas comunicaciones y la determinación de quién recibió la información se ha de efectuar de manera directa con el señor Mazón", afirma.

"El hecho de solicitar en la causa informaciones o comunicaciones que pudieran afectar al señor Mazón se excluyó de manera directa a través de una declaración testifical del mismo, al objeto de garantizar sus derechos. Sin embargo, como ya se ha expresado, carece de sentido en este momento procesal, en el que ya se le puede inquerir sobre dichos extremos, y siempre bajo la premisa de la aportación voluntaria", añade.

Llamadas y wasaps

Con esta decisión, le obliga a airear o esconder sus wasaps y llamadas del 29 de octubre. El listado de llamadas ya lo aportó, si bien se trató de una lista elaborada por su departamento.

En la misma resolución conocida este martes, la instructora acuerda igualmente la declaración testifical de la que fuera portavoz del Gobierno autonómico Ruth Merino.

Del mismo modo, requiere a los alcaldes de Utiel, Requena, Chiva, Carlet y Torrent para que aporten voluntariamente al órgano judicial los listados de sus llamadas entrantes y salientes y sus mensajes el 29-O con distintas autoridades -como el propio Mazón, la vicepresidenta Susana Camarero, la exconsellera Ruth Merino o los excargos de Presidencia José Manuel Cuenca y Cayetano García- y con miembros del Cecopi.