La jueza de la dana cita a Carlos Mazón como testigo después de que el TSJ valenciano rechazara su imputación

El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en Les Corts. Eduardo Manzana / EP

La jueza de la dana ha acordado citar a Carlos Mazón como testigo. La decisión se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara su imputación y archivara la causa para él al no ver delito en la gestión de la emergencia.

La magistrada quiere saber el conocimiento del expresidente de la Generalitat sobre las decisiones que se adoptaban en el Cecopi.

Argumenta que el auto emitido recientemente por el TSJCV después de que ella elevara una exposición razonada para solicitar que Mazón fuera investigado "excluye" su "responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante".

Del mismo modo -precisa la instructora- "no aprecia tampoco el TSJ indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa" (en el envío del Es-alert).

Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical”, concluye.

El auto auto establece que su declaración testifical y la comunicación al ahora diputado autonómico para que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas telefónicos del 29 de octubre de 2024 relacionados con la dana se efectuará una vez que el auto del TSJCV adquiera firmeza.

En la misma resolución, la instructora acuerda la declaración testifical de la que fuera portavoz del Consell en esa fecha, Ruth Merino, así como requerir a diversos alcaldes para que aporten voluntariamente al órgano judicial los listados de sus llamadas entrantes y salientes y sus mensajes el 29-O con distintas autoridades y miembros del Cecopi.

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