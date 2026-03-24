Les Corts abren el plazo para elegir nuevo presidente de À Punt: los grupos podrán presentar nombres hasta el lunes

Les Corts Valencianes han abierto este martes el plazo para la elección del nuevo presidente de la radiotelevisión pública À Punt tras la salida de Vicente Ordaz.

En realidad, se trata del plazo en el que los grupos podrán presentar candidatos para la plaza vacante de vocal del Consejo de Administración que dejó el actual secretario autonómico de Comunicación.

Sin embargo, el nombre que registre el PP para vocal será el del nuevo presidente casi con toda seguridad. Después de que resulte elegido -salvo sorpresa- por los populares y por Vox en el Parlamento autonómico, posteriormente será el Consejo de Administración el que escoja al presidente.

De acuerdo con el plazo que se inicia este martes, los grupos tendrán hasta el próximo lunes 30 de marzo para presentar sus nombres.

Lo más probable es que el PP haga lo propio y que Vox apoye a su candidato. El hecho de que se haya abierto ya el plazo indica que el nombre está negociado.

Los aspirantes a ocupar la vocalía, primero, deberán probar su idoneidad para el puesto. Y, más tarde, el Consejo de la radiotelevisión pública tendrá que votar, de entre sus miembros, a la persona que ocupe la Presidencia.

El ente pide urgencia

Este mismo lunes, la propia Corporación pidió por carta a Les Corts que cubran de forma "urgente" la vacante después de cuatro meses. El ente reclamaba que "a la menor brevedad procedan a designar a un nuevo miembro del Consejo de Administración" en sustitución del expresidente.

Su ausencia, señalaba, "impide la plena normalidad en el funcionamiento del órgano, afectando especialmente a la adecuada configuración de los cargos internos, y, en particular, a la Presidencia del Consejo".

La cobertura de dicha vacante "resulta imprescindible y urgente a fin de restablecer la composición íntegra del Consejo", "garantizar el correcto funcionamiento del órgano", o "evitar disfunciones o riesgos de impugnación en la adopción de acuerdos", recogía el escrito.

Desde el pasado diciembre, Rosalía Mayor ocupa la presidencia sustituta en À Punt. Asumió las funciones de Ordaz de manera interina.

