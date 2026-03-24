La Abogacía del Ayuntamiento de Valencia no ve "inexactitud o falsedad" en la permuta denunciada por el PSOE

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia han concluido que la permuta municipal denunciada por el PSOE en la Fiscalía "es legal".

La abogacía del Ayuntamiento considera que "el documento de pre-reserva firmado por la promotora con los interesados supone una fase previa a la comercialización" y que, por lo tanto, "no es un instrumento jurídico que otorgue un derecho adquirido que permita la venta de los inmuebles".

De esta manera, los servicios jurídicos no aprecian "indicios de inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información incorporados a la declaración responsable presentada por la mercantil Domio".

Este informe hace referencia a la permuta de terrenos del Ayuntamiento a la constructora Domio a cambio de la construcción de 39 viviendas en el edificio de la avenida José Roca Coll, en Patraix.

Los socialistas denunciaron ante la Fiscalía esta operación al entender que era "irregular" porque las familias ya habían abonado 1.000 euros como pre-reserva de las viviendas. En las bases de la permuta figuraba como requisito que los pisos no estuvieran comercializados.

Los servicios jurídicos del Consitorio en su informe afirman que "no procede procedimiento administrativo de revisión de la legalidad, al no advertirse vulneración del ordenamiento jurídico".