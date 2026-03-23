El enfado de los estibadores narcos por las críticas de un presentador: "Si no es por nosotros no te harías rayas"

Las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía Nacional en el marco de la Operación Spider -una gran trama de narcotráfico en el Puerto de Valencia- evidencian cómo los líderes de la supuesta organización criminal alardeaban de su posición en el mundo del tráfico de drogas en España.

En el sumario de la causa se incluyen así referencias a un conocido presentador de televisión, de quien manifiestan que es consumidor de sustancias estupefacientes.

Uno de los líderes de la red, Borja M., le habla a una mujer por teléfono sobre el comunicador: "Pues no lo sé, pero tampoco me he hecho rayas con él, pero sí se rufla".

En el transcurso de la charla, comenta que no le cae "muy bien". "Lo veo buen tío, pero no me cae muy allá porque cuando tuvimos el conflicto que nos querían joder en el trabajo a todos los estibadores de España metió mucha caña a los estibadores en la tele", afirma. "Me gustaría... le pegaría una explicada guapa, ¿sabes?", sigue diciendo.

El contexto al que parece referirse es el que tuvo lugar en 2019 cuando España reguló las labores de la estiba por imposición europea y el colectivo estuvo en el centro del debate nacional.

La Policía destaca sobre las palabras de Borja que, con ellas, "hace una clara ostentación de su labor". "Si no es por nosotros no te harías (rayas)", afirmaba Borja M. a su interlocutora sobre el presentador.

"Es evidente para este grupo investigador que las palabras manifestadas por Borja van mucho más allá de la mera casualidad. Son unas palabras que lo posicionan a él y a la labor de los estibadores corruptos en el punto álgido de las organizaciones criminales dedicadas a la introducción de drogas en España por vía marítima", señalan los agentes en su análisis.

Organización criminal

La investigación sobre una gran trama de narcotráfico en el Puerto de Valencia, que coordina el juzgado de Instrucción número 15 junto a la Fiscalía Antidroga y la Policía Nacional, cuenta con varias derivadas.

Una es la propia organización criminal: grupos sudamericanos, en muchas ocasiones financiados por cárteles -como los Balcanes o la Mocro Maffia- proveen a Europa de ingentes cantidades de cocaína.

Con ellos colaboran de manera directa grupos españoles asentados en los puertos del país. El de Valencia es el principal de toda España.

Según el informe anual de 2024 del Departamento de Seguridad Nacional y la Memoria de la Fiscalía General del Estado, el Puerto de Valencia ocupa el tercer puesto de Europa con mayores entradas de cocaína en el continente, después del de Amberes y el de Róterdam.

La gran trama que operaba en Valencia estaba perfectamente organizada en cuanto a jerarquía interna. Contaba con líderes encargados de dar órdenes que tenían los contactos internacionales para concretar los envíos de cocaína desde Sudamérica. Una vez cerrados los tratos, ponían en marcha todos los procesos para la extracción de la droga y su posterior distribución.

A continuación, en el organigrama, había un equipo que realizaba todas las gestiones previas y posteriores para la extracción de la droga de los contenedores.

Y, junto a ellos, camioneros que conducían los vehículos utilizados para el almacenamiento inicial de la cocaína una vez recuperada, además de 'hombres araña' -aquellos que se dedican a escalar por los contenedores del puerto para acceder hasta la mercancía-.

Blanqueo y empleo

Otra rama de la investigación es la del blanqueo. Las indagaciones apuntan a que los cabecillas de la red usaban empresas pantalla para adquirir bienes y eludir posibles embargos judiciales.

Así, aparecen desde vehículos de alta gama a inmuebles o terrenos y préstamos privados.

Y, por último, una de las derivadas más importantes es la de la corrupción en el puerto con los fraudes para el acceso al empleo de estibador, contrataciones que siempre han estado bajo sospecha.

Esta trama, de acuerdo con los investigadores, gastaba grandes cantidades de dinero en introducir a los miembros de la organización en el empleo portuario para tener total disponibilidad de horarios para realizar servicios de extracción de droga.

Con ello intentaron cubrir "la mayor cota de turnos y terminales posibles", algo "vital" para el tráfico de drogas.

A raíz de todas las indagaciones y con hasta 8 agentes encubiertos en la red para destapar la 'telaraña' tejida entre estibadores, empresarios o transportistas, en septiembre de 2025 tuvo lugar la mayor intervención de la Policía Nacional contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de Valencia.

Se saldó con 81 detenidos, 90 investigados y la incautación a la organización criminal de un total de 3,6 toneladas de cocaína.