Emergencias activa un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a una persona desaparecida en Requena
El Consorcio Provincial de Bomberos activó la búsqueda este domingo a las 19:00, con medios terrestres y aéreos.
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El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido un dispositivo de búsqueda para localizar a una persona desaparecida en Casas del Río, municipio valenciano de Requena, con medios terrestres y aéreos.
El hombre desapareció este domingo. El Consorcio Provincial de Bomberos activó la búsqueda a las 19:00, colaborando con otras unidades desplegadas en la zona.
Según informa Emergencias en X, también se han movilizado tres unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, un helicóptero V-990, una unidad del Grupo Especial de Rescate en Altura, tres brigadas forestales del Consorcio de Valencia, un coordinador forestal y bomberos voluntarios de Cofrentes.
El Centro de Coordinación de Emergencias informa sobre el dispositivo de búsqueda de una persona desaparecida en Requena. Movilizados↩️— Emergències 112CV (@GVA112) March 23, 2026
➡️3 unidades de @GVAbforestals
➡️1 Helicóptero, el Grupo Especial de Rescate en Altura y 4 brigada forestal de @BombersValencia
➡️1 coordinador… https://t.co/zWIqNxWrYz
El Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat ha activado, además de las tres unidades, una unidad de drones del SGISE.