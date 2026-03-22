Una donación altruista en el Hospital Doctor Peset de Valencia inicia una cadena de trasplantes de riñón

Una donación altruista de riñón realizada en el Hospital Universitario Doctor Peset ha activado una cadena nacional de trasplantes cruzados que ha permitido mejorar la calidad de vida de dos pacientes con enfermedad renal crónica.

La intervención se ha saldado con éxito y tanto el donante como los receptores evolucionan favorablemente, lo que vuelve a poner en valor este modelo solidario, todavía minoritario en España.

Este tipo de donación parte de un gesto voluntario y desinteresado. Una persona sana decide ceder uno de sus riñones sin mantener ningún tipo de vínculo previo con el receptor, ni familiar ni emocional, movida únicamente por la voluntad de ofrecer una nueva oportunidad a quienes dependen de un trasplante para seguir adelante.

"Se trata de una de las expresiones más extraordinarias de solidaridad del sistema sanitario español porque donas un órgano de manera voluntaria sin conocer ni establecer contacto con la persona que va a recibirlo. Además, este tipo de donaciones permiten iniciar cadenas de trasplantes cruzados que benefician a varios pacientes", ha explicado Amparo Antón, coordinadora de trasplantes del Hospital Universitario Doctor Peset.

Este modelo de donación, promovido por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y regulado en el marco de la legislación española de trasplantes, se realiza desde 2010 bajo estrictos criterios éticos, clínicos y legales que garantizan tanto la protección del donante como la eficacia del trasplante.

Hasta la fecha, en España se han registrado 26 donaciones altruistas. Cuatro de ellas se produjeron el año pasado y permitieron realizar 13 trasplantes de riñón gracias a cadenas cruzadas.

En el caso del Hospital Universitario Doctor Peset, la donación se produjo por parte de un hombre de 52 años en perfecto estado de salud física y mental que llevaba mucho tiempo barajando esta posibilidad.

Tras la extracción del riñón del donante altruista en un procedimiento idéntico al que se utiliza para los trasplantes de donante vivo, el órgano fue trasladado desde el Hospital Universitario Doctor Peset a otra comunidad autónoma donde lo esperaba una persona compatible y, a su vez, otro riñón del hospital receptor se trasladó para ser implantado en una tercera persona y completar así la cadena.

Requisitos

Entre los requisitos que debe cumplir una persona que decide realizar una donación altruista están los de ser mayor de edad y contar con plenas facultades mentales para tomar una decisión libre y consciente.

Además, el donante debe gozar de excelente salud física y mental y no tener patologías que contraindiquen la cirugía o que puedan poner en riesgo su bienestar tras la donación.

El proceso, que puede durar varios meses, incluye evaluaciones médicas, psicológicas y sociales para asegurar que la donación responde a una motivación voluntaria, desinteresada y consciente, sin ninguna forma de compensación económica o presión externa de ningún tipo. Asimismo, hay que asegurarse de que el donante comprende plenamente las implicaciones del procedimiento.

"El último filtro para poder realizar este tipo de donación es una comparecencia judicial en la que el donante se reafirma en su voluntad de donar su riñón en vida. Y después de la intervención, deberá acudir a revisiones periódicas para asegurar que su estado de salud es bueno y su función renal adecuada a pesar de contar con un único riñón", ha señalado Amparo Antón.

La donación altruista de riñón es una forma de ampliar las opciones terapéuticas disponibles para pacientes renales y una de las últimas modalidades de donación en incorporarse al programa de trasplante renal del Hospital Universitario Doctor Peset.

En 2025 este hospital valenciano realizó un total de 87 trasplantes renales, nueve de ellos de donantes vivos. Estas buenas cifras también se contabilizaron por la parte de las donaciones, ya que este centro sanitario público valenciano alcanzó los 18 donantes de órganos el año pasado.