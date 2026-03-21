Valencia quiere que se alquilen las 11.200 viviendas vacías que hay en la ciudad: seguro ante los impagos y precios más bajos

El Ayuntamiento de Valencia quiere sacar al mercado del alquiler las 11.200 viviendas deshabitadas que hay en la ciudad. Lo hará a través de una nueva agencia que garantice a los propietarios el pago a cambio de precios por debajo del mercado.

Según los cálculos de la Corporación municipal estudiando el consumo de agua, en la capital hay 939 pisos que no presentan ninguno y unos 10.300 cuyo gasto es menor a 1 metro cúbico al año, es decir, 1.000 litros.

Esto significa en términos prácticos que también están vacías, ya que esa cantidad es lo que gasta una sola persona en menos de una semana solo en usos básicos.

La estrategia del Ayuntamiento es incentivar a los propietarios a sacar sus viviendas al mercado de alquiler con el objetivo de aumentar la oferta para hacer frente al problema de la vivienda actual.

A cambio de un seguro que cubra los posibles impagos, pedirán a los dueños que alquilen sus inmuebles por debajo del precio del mercado, un 20% menos.

Según el último informe del portal inmobiliario Idealista, el alquiler costó en febrero 14 euros por metro cuadrado. Esto supone un crecimiento de casi el 10% respecto al mismo mes del año anterior.

Para fijar el precio, la intención del área de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento es usar las herramientas de los colegios de registradores y notarios que calculan el precio sobre la base de las escrituras.

Oficina del Alquiler

La Junta de Gobierno local ya ha aprobado dar el primer paso para la creación de la oficina del alquiler, con una dotación presupuestaria inicial de 300.000 euros para 2026.

Concretamente, el Consistorio ha encargado a la empresa pública AUMSA su diseño y puesta en marcha, con la previsión de que sea una realidad durante este mandato.

El objetivo es habilitar una bolsa de pisos que, pese a estar en condiciones de ser habitados, se encuentren vacíos por el temor de sus propietarios a ponerlos en alquiler ante el riesgo de impagos, ocupaciones ilegales o a sufrir daños en los mismos, según defendió el Ayuntamiento.

La creación de esta agencia se enmarca en el Plan + Vivienda del Ayuntamiento, con el que pretende poner a disposición de la ciudadanía más de 1.000 viviendas de protección pública, de las que hay unas 450 terminadas.

La empresa municipal de vivienda AUMSA se encargará del diseño y la gestión de la agencia, que contará con personal dedicado a la tramitación de expedientes y a la atención a propietarios e inquilinos, incluyendo una línea telefónica gratuita 900.

El encargo aprobado por la Junta de Gobierno también contempla la realización de una campaña de comunicación en radio, medios digitales y redes sociales, así como la posibilidad de colaborar con colegios profesionales, entidades y compañías de seguros mediante la firma de convenios.

Otras medidas

Por otra parte, en el marco de este programa de vivienda, el Ayuntamiento aprobó la ampliación de la edad de 35 a 45 para acceder de forma prioritaria a las promociones de alquiler asequible.

También anunció que permitirá la división de grandes pisos para transformarlos en varias unidades, con el objetivo de aumentar el número de viviendas disponibles.

En cuanto a la construcción, el Consistorio prevé 8.047 viviendas nuevas en los próximos años, gracias al impulso de 18 Programas de Actuación Integrada (PAI) que estaban paralizados desde hace años.

Estos planes urbanísticos afectan a una superficie total de 929.972 metros cuadrados y permitirán, además, la edificación de 2.853 pisos de protección pública.