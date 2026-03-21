Ya es oficial el calendario laboral valenciano para 2027: tendrá cinco puentes y con 12 días festivos "inhábiles"

La Generalitat aprobó este viernes el decreto que determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2027.

Así, para el próximo año se contemplan un total de 12 días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

Algunos de ellos caen en lunes o viernes, lo que permite crear cinco puentes y tener fines de semana más largos.

Con el primer día festivo del año llega también el primer fin de semana largo. El 1 de enero, día de Año Nuevo, no es laborable. En 2027 cae viernes, por lo que entre el 1 y el 3 de enero se puede crear ese primer puente.

Ese mismo mes de enero también está declarado como festivo, como cada año, el miércoles día 6 por la Epifanía del Señor.

El siguiente festivo se hace de rogar y llegará en marzo, en concreto, el día 19. El día de San José caerá nuevamente en viernes, por lo que el fin de semana podrá tener tres días. Y los falleros podrán reponer tranquilamente sus fuerzas tras las fiestas.

Además, en marzo también llegará algo temprano la Semana Santa. Y con un puente de cuatro días, del 26 al 29, de Viernes Santo a Lunes de Pascua.

Ya en mayo, el primer día del mes también será festivo al ser el Día del Trabajador. En esta ocasión será sábado. Y hasta otro sábado, el 9 de octubre, no llegará el próximo día de fiesta. En este caso, por ser el Día de la Comunitat Valenciana.

Como cada año, apenas cuatro días después, el 12 de octubre, volverá a ser festivo por ser el Día de la Hispanidad. Con él tampoco se podrá hacer puente, ya que será martes.

El mismo mes de octubre llegará el cuarto puente del año 2027. Entre el sábado 30 de octubre y el lunes 1 de noviembre, día de Todos los Santos, se podrá crear otro fin de semana de tres días.

El último puente llega a principios de diciembre. El día 6, Día de la Constitución, caerá lunes. Esto hace que desde el sábado 4 se pueda alargar 24 horas el fin de semana. El siguiente festivo será el martes 8 del mismo mes, por el día de la Inmaculada Concepción. El 25 de diciembre, día de Navidad, será el último festivo del año.

Cabe destacar que el calendario ha sido sometido a informe preceptivo previo del Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, explicó que "se ha tomado como criterio básico el respeto a las fiestas de mayor tradición en la sociedad valenciana, procurando al mismo tiempo que el disfrute de estas fiestas no suponga un perjuicio a la actividad económica".

El Gobierno valenciano recordó, además, que este calendario se complementa por las corporaciones locales a las que corresponde determinar los días adicionales de fiesta de carácter exclusivamente local.