Vídeo: Un guardia civil salva la vida a un hombre que se había atragantado al realizarle la maniobra de Heimlich

Un guardia civil salva la vida a un hombre que se había atragantado al realizarle la maniobra de Heimlich. EE

Un guardia civil salvó la vida a un hombre que se había atragantado en un restaurante de Cullera (Valencia) el pasado 17 de marzo.

Los agentes recibieron un aviso sobre las 14:00 horas en el que se indicaba que un ciudadano de edad avanzada, de 86 años, se había desmayado mientras comía en un local de Cullera con su mujer.

Personados en el lugar, se encontraron con que el hombre no respiraba ni reaccionaba. Tenía los labios morados y, tumbado en posición lateral, expulsaba líquido y comida.

Un guardia civil salva la vida a un hombre que se había atragantado en un restaurante al realizarle la maniobra de Heimlich.

Ante la sospecha de que podría tratarse de un atragantamiento, los agentes le realizaron la maniobra de Heimlich, con la que lograron que expulsara más comida de la boca y comenzara a respirar.

Posteriormente, acudieron los servicios médicos y trasladaron al varón al hospital.