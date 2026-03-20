El Gobierno valenciano descarta "imponer ninguna tasa turística este año": "Las rebajas fiscales son nuestro santo y seña"

El portavoz del Gobierno valenciano y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha descartado este viernes que los planes del Ejecutivo autonómico pasen por "imponer una tasa turística este año" y ha reiterado que el Consell del que forma parte "está en fase de rebajar presión fiscal y eliminar tributos".

El miércoles, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también del PP, planteó la posibilidad de aplicar una tasa en la ciudad a través de la ley de Haciendas Locales. Lo hizo en plena semana fallera, en unas fiestas que han sido especialmente visitadas este año.

Sin embargo, para el Ejecutivo autonómico la puerta de este debate está cerrada. "Entendemos y respetamos cualquier opinión municipal, pero el Gobierno valenciano está en fase de rebajar presión fiscal y eliminar tributos, y en ningún caso de situar ninguno adicional", ha dicho el portavoz.

Barrachina ha recordado que el Consell se ha comprometido con las rebajas fiscales y que estas son el "santo y seña" del Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca. "No prevemos en esta legislatura hacer ninguna imposición de tributo".

El portavoz ha subrayado que la Comunitat Valenciana cuenta "con el mayor número de deducciones en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, ahora además alcanzando a rentas personales de 60.000 euros y 78.000 si la declaración es conjunta".

También ha recordado la eliminación del "impuesto a la muerte" y la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de vivienda a jóvenes, así como "para la compra venta de ganado y otras actividades como es la rebaja del 10 al 4% para la compra de huertos, de bancales, de propiedades de carácter agrario".

"Escaso sentido"

Asimismo, ha considerado que "la Comunitat Valenciana se está significando en los últimos meses en la promoción del turismo, de los viajes incluso en la zona dana con viajes específicos".

"Tendría escaso sentido que gravásemos a aquellas personas que vienen de zonas afectadas por la dana a disfrutar de localizaciones, de emplazamientos en el resto de la Comunitat Valenciana que se verían gravados por la tasa", ha subrayado.

Conviene recordar que Catalá se pronunció en aquellos términos después de que el presidente de Mercadona, Juan Roig, se mostrara favorable a "obtener más recursos y monetizar" la presencia de turistas en las Fallas. Sería una forma más de ponerlas en valor.

La idea de la primera edil pasa por modificar la Ley de las Haciendas Locales para que se analice una figura que permita otorgar "libertad oportuna a los destinos urbanos para poder establecer algún tipo tributario".

Con ello, dejaba la pelota en el tejado del Gobierno -y del Congreso-, que es el competente en validar una modificación de este calado. Una propuesta de la que el Consell se desentendió este viernes, a pesar de compartir signo político con el gobierno local.