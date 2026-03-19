Eloi Gómez, directivo de Mr Jeff, tras la absolución por estafa: "Siempre confié en que la verdad saldría a la luz"

Eloi Gómez, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia. Kike Taberner

Eloi Gómez, el directivo de Mr Jeff absuelto del delito de estafa, consideró este jueves que "esta sentencia cierra una etapa dura que nunca debió llegar tan lejos".

"Siempre confié en que la verdad saldría a la luz y en que se entendería que actuamos con honestidad, desarrollando un proyecto real. Ahora toca pasar página, recuperar la normalidad y mirar al futuro con responsabilidad y ganas de seguir construyendo", señaló el empresario en un comunicado.

Se pronunció así después de que, tal y como informó EL ESPAÑOL, la Audiencia de Valencia haya absuelto a la empresa Mr Jeff y a sus directivos -Eloi Gómez, José Izquierdo y Miguel Jarabú- en una sentencia en la que no ve "ni siquiera remotamente" la existencia de un delito de estafa.

La Sala, que condena en costas a la acusación particular ejercida por los franquiciados -y los cuales presentarán un recurso-, considera que no se han conseguido probar ninguno de los hechos objeto de la querella inicial.

En la sentencia, señala que "el extenso y un tanto bizarro escrito de acusación" formulado por los franquiciados calificó los hechos como delito continuado de estafa; delito continuado de administración desleal; delito continuado de falsedad documental; delito continuado de publicidad engañosa; y delito de insolvencia punible.

Sin embargo, dice la Audiencia, en la realidad del juicio y de su informe "sólo han pretendido demostrar la comisión del delito continuado de estafa".

Los franquiciados explicaron en el juicio que los directivos de Mr Jeff, a pesar de conocer que su negocio no resultaba viable y en aras de apropiarse de importantes sumas de dinero, procedieron a diseñar un plan de expansión internacional que les repercutiese unos importantes emolumentos.

Parte de esa maquinaria fraudulenta, señalaron, vendría colmada por el ingreso periódico de hasta 3.000 euros en las franquicias que tenían abiertas.

Pero de ninguna de estas afirmaciones, indica la Audiencia, "se ha practicado prueba alguna".

Riesgo empresarial

El Tribunal, tras una extensa y motivada sentencia, concluye que no existió engaño ni delito alguno imputable a los acusados y atribuye el conflicto al riesgo empresarial

asumido por los propios querellantes.

En relación con Eloi Gómez, la sentencia señala que no consta intervención concreta en la firma o seguimiento individual de los contratos más allá de sus funciones como consejero delegado, lo que refuerza la ausencia de responsabilidad penal, según destacaron desde el equipo legal de Gómez.

"La Sala subraya que Mr. Jeff desarrollaba una actividad real, con estructura operativa, empleados y formación a franquiciados, y que el modelo de negocio implicaba riesgos inherentes conocidos por los inversores. En este sentido, recalca que las expectativas de rentabilidad no cumplidas o el bajo rendimiento de algunos establecimientos no constituyen, por sí mismos, un ilícito penal", añade en el comunicado.

La letrada de la defensa, Abril Gascón, señaló que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial "desgrana de forma minuciosa la prueba practicada en el acto de juicio oral y, con una técnica jurídica intachable, concluye la imposibilidad de subsumir los hechos enjuiciados en ningún tipo penal".