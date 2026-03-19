Catalá apuesta por endurecer las sanciones por conductas incívicas y por "ordenar mejor" la movilidad durante las Fallas

Última 'mascletà' de las Fallas 2026 en la plaza del Ayuntamiento de Valencia Efe / Manuel Bruque

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, apostó este jueves por endurecer las sanciones por conductas incívicas y por "ordenar mejor" la movilidad de la ciudad durante las Fallas.

Después de la última mascletà de este ejercicio fallero, disparada por Hermanos Caballer en el Día de San José, la primera edil señaló que esta última jornada es para ella "un día de agradecimiento" a los servicios municipales por el trabajo que han realizado durante las fiestas, "en mitad de una situación compleja" por la gran afluencia de personas y la multitud de actos del programa festivo.

La alcaldesa señaló que "de cara al año que viene hay que trabajar para endurecer las sanciones a las conductas incívicas porque hay mucha gente trabajando y es una pena también que se sigan produciendo conductas incívicas y que haya gente que no cuida la ciudad".

Catalá comentó que en 2027 las fallas se instalarán en las calles "un poquito más tarde, de forma que la movilidad vaya un poquito mejor".

Así, preguntada por si hay margen de mejora en la organización y qué consecuencias puede tener que las fiestas caigan en fin de semana como ocurrirá en 2028, la alcaldesa ha admitido que ese ejercicio "será un reto para la ciudad", por lo que hay que "ir trabajando".

Para la primera edil, el crecimiento en el censo fallero y en la participación en la Ofrenda, con 11.100 personas más que en 2025, hacen "grande y fuerte" a la fiesta e implican que "hay más gente joven involucrada en las Fallas".

"Robustece un tejido asociativo, cultural, festivo, que es identitario y fundamental para la ciudad de Valencia", dijo, pero ha apuntado que también "obliga a analizar los actos, las horas de finalización, los cortes de calles".

En cualquier caso, la primera edil defendió que "no debemos renunciar a nuestra vocación de internacionalización y de proyección al mundo como una muestra de arte efímero, de riqueza en la indumentaria, en la orfebrería".

"No podemos renunciar a todo esto y, evidentemente, esto existe y es así y hace que cada vez sean más las personas que vienen a las fallas", manifestó. Todo ello "exige a la ciudad ordenarse un poquito mejor e intentar entre todos que los visitantes respeten la ciudad y la fiesta".

Por otra parte, la alcaldesa destacó el "espectacular" trabajo de las Falleras Mayores, Carmen Prades y Marta Mercader, que han estado "las 24 horas del día representando a la ciudad de forma extraordinaria".

Ofrenda de récord

Un total de 123.578 personas han participado a lo largo del martes y miércoles en la tradicional Ofrenda a la Virgen de los Desamparados. Según las cifras facilitadas por el Ayuntamiento de Valencia, este número representa un aumento de un 10% respecto al año pasado, con 11.110 participantes más.

Del total de personas que han tomado parte en la ofrenda floral, 114.275 han sido falleros y falleras, acompañados de 9.303 músicos.

En la primera jornada del martes, un total de 60.170 personas participaron en la Ofrenda.

Como marca la tradición, el primer día se cerró con la entrada en la plaza de la Virgen de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader.

En el segundo día de Ofrenda han participado 63.408 personas. La Fallera Mayor, Carmen Prades, cerró la Ofrenda a la Virgen de 2026 para depositar las flores a los pies de la Geperudeta, que ya mostraba visible su manto por la paz.