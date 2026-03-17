Pradas pide al CGPJ que solicite los audios y mensajes de la querella contra la jueza de la dana que ha inadmitido el TSJ

Salomé Pradas, a la entrada de los juzgados de Catarroja este lunes. Rober Solsona / EP

La representación legal de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que requiera los audios y mensajes de la querella presentada contra la jueza de la dana, la cual ya ha sido inadmitida por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Este lunes se conoció que la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal valenciano ha archivado la querella interpuesta contra la magistrada de Catarroja sobre la presunta participación de su esposo en unas testificales de víctimas.

Tras estudiar la querella, el TSJ concluye que "no se ha aportado un principio de prueba" que permita sostener la comisión de los delitos que se enumeran en el escrito, presentado por Rubén Gisbert, también abogado personado en la causa, y cuatro familiares de víctimas de la tragedia.

Por su parte, la defensa de Pradas expone, en un escrito dirigido al CGPJ, que en la citada querella se aportaron una serie de grabaciones de audio así como el contenido de un chat de WhatsApp de familiares de víctimas.

De probarse tales hechos, continúa el letrado, podrían "constituir faltas muy graves" al suponer, "una indebida intromisión de un Magistrado en una causa conducida por otro, en este caso, otra, componente del Poder Judicial".

Por otro lado, sostiene que se habría "producido una indebida revelación de los hechos objeto de la instrucción, en favor de un Magistrado, el esposo, de la Juez instructora, carente de competencia alguna sobre dicho procedimiento".

Por ello, solicita al órgano judicial que requiera a Gisbert los audios, acuerde su citación y la de sus representados "a fin de que presten declaración sobre los extremos contenidos en la querella y su participación en los hechos".

Querella

El Tribunal que inadmitió la denuncia considera "cuestionable" la querella, en la que incluye dos grabaciones de audio en las que el marido de la magistrada interroga a dos familiares víctimas de la tragedia.

"Todo parece indicar que se ha obtenido de forma clandestina al margen de cualquier cauce formal", señalan los magistrados.

El Tribunal califica de "desorbitada" la petición de los querellantes relativa a la "nulidad radical y originaria" de toda la instrucción, una postura que además "resulta un tanto contradictoria con el papel que como acusación particular dice ostentar" esa parte.