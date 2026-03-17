Balance de limpieza en Fallas: 8.000 toneladas de residuos en una semana y 18 fallas sancionadas por la inspección

Una máquina de limpieza en el centro de Valencia. EE

El Ayuntamiento de Valencia recogió unas 8.000 toneladas de residuos en las calles de la ciudad entre el 8 y el 15 de marzo.

Además, el personal de la delegación de limpieza inspeccionó más de 165 recintos falleros y multó en dicho periodo a 18 fallas por no limpiar sus zonas acotadas.

El personal del servicio municipal comprueba cada mañana que las comisiones falleras repartidas por toda la ciudad retiren correctamente la basura generada por las verbenas y actividades falleras. También vigila que se usen de forma adecuada los contenedores metálicos destinados para las cenizas.

Según explicó el Ayuntamiento en un comunicado, los días que requirieron una inspección municipal extraordinaria por mayor afluencia de gente la noche anterior fueron los domingos 8 y 15 de marzo.

Se inspeccionaron un total de 165 fallas aunque la mayor parte se realizó en los distritos municipales de Ciutat Vella, L’Eixample y Extramurs, debido a la mayor cantidad de verbenas y de público.

Los servicios municipales valoraron como "aceptable" el estado de limpieza de las zonas acotadas y de influencia. Sin embargo, se detectaron irregularidades y se impusieron sanciones en a 18 fallas.

En concreto, se propusieron ocho sanciones por uso incorrecto del contenedor metálico de cenizas y 10 sanciones por no limpieza de las zonas acotadas.