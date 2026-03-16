La llamada de un líder sindical al presidente de MSC para colocar estibadores 'a dedo': "La lista tiene que pasar por el jefe"

El sumario de la operación antidroga Spider sigue ofreciendo pruebas de la colocación de estibadores 'a dedo' en el puerto de Valencia. Así lo acredita una conversación entre el líder sindical de Coordinadora en Valencia Óscar Martínez y el presidente de MSC España, Francisco Lorente, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En el diálogo, transcrito en el sumario por la Policía Nacional a partir de una llamada entre ambos, el primero se interesa por los estibadores a designar por parte de MSC, e invita a Lorente a validar los nombres que le corresponden a su empresa. "La lista tiene que pasar por el jefe", afirma.

Martínez, que fue detenido y se encuentra investigado en la causa, tenía el teléfono pinchado.

En el plano laboral, se trata de una irregularidad manifiesta, ya que el proceso de selección sobre el que dialogan, realizado en 2024, contaba con unas bases con criterios objetivos para la incorporación de estibadores al Centro Portuario de Empleo.

Pero los investigadores, además, consideran que el control sobre quién entra a trabajar en la estiba y quién no se convirtió en una herramienta esencial para que los narcotraficantes pudieran llevar a cabo su actividad ilícita en el Puerto de Valencia.

El diálogo intervenido es el siguiente:

Paco: ¿Qué me cuentas?

Óscar: Nada, ¿qué te iba a decir? Eso, lo que te comenté, ¿tú ya has hablado con Sven para darle los nombres de tu gente?

P: Hablé con él. He quedado en que pasaría para hablar con él, a ver si puedo verlo mañana

o pasado.

Ó: Vale.

P: Lo antes posible.

Ó: Exacto. No lo dejes pasar, Paco, porque yo sé que él tiene una listita ya. A MSC, a su terminal, le tocan... a APM le tocan 5, y a CSP, por volumen, le tocan 9. Y algo me he enterado de que ya tenía alguna listita o él por ahí (sic), digo, la lista tiene que pasar por el

jefe, ¿sabes?

P: No, no, hombre, claro, naturalmente.

Ó: Entonces, claro, como me he enterado, digo, coño, voy a llamar a Paco.

P: Pues te lo agradezco mucho, porque yo así mañana sin falta me presento allí.

Ó: Vale, ok.

La conversación acredita la existencia del llamado "cupo de las empresas" para acceder a los codiciados puestos de trabajo del Centro Portuario de Empleo, un cupo en el que los estibadores también tratan de colocar a gente cuando agotan el suyo, a pesar de que ellos tienen el más abultado. Tradicionalmente se ha atribuido un reparto del 75% para los propios portuarios y del 25% para las empresas.

Preguntado al respecto por EL ESPAÑOL, Francisco Lorente reconoce que mantuvo la conversación, y también la existencia del reparto irregular de empleos. "Es el reparto que ha habido siempre. Siempre he pensado que era legal, porque no he conocido otra cosa", afirma.

Francisco Lorente, presidente de MSC España. À Punt

Sin embargo, niega que MSC haya hecho uso del mismo. "Las empresas, en la mayor parte de las ocasiones, no utilizan estos cupos, sino que los ceden a los estibadores", afirma.

Por ello concluye que la llamada de Óscar tendría, precisamente, este propósito. "Me llamaría por eso. Ellos presionan para hacer uso del derecho de las empresas y meter a más gente", expone.

No es la única irregularidad que la investigación la atribuye a Óscar Martínez. Como ya informó este periódico a partir del auto inicial del juez instructor, al líder sindical de Coordinadora y expresidente del comité de empresa se le achaca también hacer uso del cupo de la empresa APM.

A su vez, del posible cobro por enchufar a estibadores, de haber filtrado el examen de acceso para favorecer a candidatos y de haber colocado a su propia hija pese a haber dado positivo en cocaína en el test antidroga.

La entrada de coca

La investigación sobre una gran trama de narcotráfico en el Puerto de Valencia, que coordina el juzgado de Instrucción número 15 junto a la Fiscalía Antidroga y la Policía Nacional, cuenta con varias derivadas.

Una es la propia organización criminal: grupos sudamericanos, en muchas ocasiones financiados por cárteles -como los Balcanes o la Mocro Maffia- proveen a Europa de ingentes cantidades de cocaína.

Con ellos colaboran de manera directa grupos españoles asentados en los puertos del país. El de Valencia es el principal de toda España.

Según el informe anual de 2024 del Departamento de Seguridad Nacional y la Memoria de la Fiscalía General del Estado, el Puerto de Valencia ocupa el tercer puesto de Europa con mayores entradas de cocaína en el continente, después del de Amberes y el de Róterdam.

La gran trama que operaba en Valencia estaba perfectamente organizada en cuanto a jerarquía interna. Contaba con líderes encargados de dar órdenes que tenían los contactos internacionales para concretar los envíos de cocaína desde Sudamérica. Una vez cerrados los tratos, ponían en marcha todos los procesos para la extracción de la droga y su posterior distribución.

A continuación, en el organigrama, había un equipo que realizaba todas las gestiones previas y posteriores para la extracción de la droga de los contenedores.

Y, junto a ellos, camioneros que conducían los vehículos utilizados para el almacenamiento inicial de la cocaína una vez recuperada, además de 'hombres araña' -aquellos que se dedican a escalar por los contenedores del puerto para acceder hasta la mercancía-.

Otra rama de la investigación es la del blanqueo. Las indagaciones apuntan a que los cabecillas de la red usaban empresas pantalla para adquirir bienes y eludir posibles embargos judiciales.

Así, aparecen desde vehículos de alta gama a inmuebles o terrenos y préstamos privados.

Y, por último, una de las derivadas más importantes es la de la corrupción en el puerto con los fraudes para el acceso al empleo de estibador, contrataciones que siempre han estado bajo sospecha.

Esta trama, de acuerdo con los investigadores, gastaba grandes cantidades de dinero en introducir a los miembros de la organización en el empleo portuario para tener total disponibilidad de horarios para realizar servicios de extracción de droga.

Con ello intentaron cubrir "la mayor cota de turnos y terminales posibles", algo "vital" para el tráfico de drogas.

A raíz de todas las indagaciones y con hasta 8 agentes encubiertos en la red para destapar la 'telaraña' tejida entre estibadores, empresarios o transportistas, en septiembre de 2025 tuvo lugar la mayor intervención de la Policía Nacional contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de Valencia.

Se saldó con 81 detenidos, 90 investigados y la incautación a la organización criminal de un total de 3,6 toneladas de cocaína.