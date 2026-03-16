La Fiscalía pide inadmitir y archivar la querella contra la jueza de la dana por la intromisión de su marido

La Fiscalía Superior ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que inadmita y archive la querella presentada contra la jueza de la dana por la intromisión de su marido en la causa.

El Ministerio Público sostiene que el análisis detallado de los hechos objeto de la querella y el estudio jurisprudencial de cada uno de los delitos por los que se formula "arroja criterios sólidos que permiten concluir que los hechos relatados no alcanzan el umbral de ilícito penal".

El fiscal superior presentó su informe el pasado viernes después de que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV lo solicitara. Ahora tendrá que ser el tribunal el que se pronuncie.

El pronunciamiento del TSJCV sobre esta querella se solapa en el tiempo con el de la imputación de Carlos Mazón. La jueza de la dana elevó su exposición razonada el mismo día que se presentó contra ella la querella.

La Fiscalía no ve indicios de delito por el momento contra el expresidente de la Generalitat y considera que la causa tiene que volver al juzgado para que siga adelante con la investigación.

Fue el abogado y agitador Rubén Gisbert, que ejerce una de las acusaciones en la causa de la dana en representación de algunas víctimas, quien pedía la nulidad del procedimiento por la intervención irregular en el mismo del marido de la magistrada, titular del juzgado de Instrucción 4 de Valencia.

Según explicaba en el escrito, éste "no solamente había estado presente durante sus declaraciones, sino que había dado indicaciones a la instructora y a la funcionaria sobre qué apuntar, participó en los interrogatorios e incluso llegó a realizar él solo la diligencia de investigación en sustitución de la magistrada instructora".

El incorporaba audios en los que Jorge Martínez participa en interrogatorios a familiares de víctimas que competen exclusivamente a Nuria Ruiz.

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