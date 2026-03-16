Ya ha entrado en vigor: el Ayuntamiento cierra el centro de Valencia al paso de vehículos privados durante las Fallas

Desde este lunes 16 de marzo, la circulación por el centro urbano estará condicionada. El Ayuntamiento ha cerrado el centro de la ciudad al paso de vehículos privados durante lo que resta de Fallas.

El consistorio, a través de la Concejalía de Movilidad, ha preparado un dispositivo especial que, desde las 15.00 horas de este lunes, "blinda el centro al paso de vehículos privados para que ciudadanía y visitantes puedan disfrutar de las Fallas".

Desde las 15.00 horas de este lunes, y hasta las 4:00 horas del día 20 de marzo queda prohibida la circulación en toda la zona interior del perímetro formado por la marginal derecha del antiguo cauce del río Túria y las grandes vías, incluyendo la plaza de España y los pasos inferiores de Petxina.

Aunque, obviamente, estas restricciones no se aplican a los autobuses urbanos, taxis, vehículos de servicio público, vehículos oficiales autorizados por el Área de Seguridad y Movilidad y vehículos que atiendan situaciones de urgencia.

Tampoco se impide el paso a los vehículos del vecindario de las zonas afectadas, que deberá acreditarse mediante la exhibición de su DNI, permiso de circulación, tarjeta de permiso de circulación por calles peatonales, recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles o alquiler a su nombre.

Desde el Cap i Casal, recomiendan que solo se acceda y transite por la zona entre las 6:30 y las 11:00 horas, y únicamente "cuando sea imprescindible".

En cuanto a los vehículos de carga y descarga, tal como se establece en el Bando de Fallas, podrán acceder y circular por la zona restringida entre las 6:30 y las 12:30 horas, sin necesidad de autorización expresa.

Todas estas previsiones serán modificadas o ampliadas, según se subraya en el bando municipal, cuando las necesidades de movilidad así lo aconsejen (por actos del programa de Fallas como la Ofrenda, desfiles o recogidas de premios).

Cortes de tráfico

En estos casos, el dispositivo de tráfico prevé el corte de los accesos al perímetro formado por las avenidas de Pérez Galdós, Giorgeta y de Peris y Valero, así como también plaza de Tetuán con los paseos de la Ciutadella y de la Albereda.

También se producirán cortes en la calle del General Elio con la avenida de Blasco Ibáñez, y las avenidas de Aragó y de Pius XII en dirección centro ciudad.

También se contemplan los puentes de las Glorias Valencianas, de les Arts, de Fusta, del Real, de Aragó y del Àngel Custodi.

Además, los cortes al tráfico rodado se ampliarán durante el disparo de los castillos de fuegos artificiales los días 16, 17 y 18 de noche en la zona de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y del puente de Montolivet.

Ofrenda

Los autobuses de las comisiones falleras podrán realizar las operaciones tanto en la avenida de Navarro Reverter (en el lateral de los números pares), como en la calle de Guillem de Castro (a la altura de la calle del Hospital) y en los lugares señalizados.

Posteriormente, estacionarán en el paseo de l'Albereda. Los días de la Ofrena, los autobuses de las comisiones estacionarán en el mismo lugar (entre los puentes del Real y de les Flors), ambos sentidos de la calle d'Almassora y del puente de les Arts, y en un carril de la marginal izquierda desde el puente de Sant Josep hasta el pont de Fusta.

Además, el Paseo de l'Albereda, entre el puente de les Flors y la plaza de Saragossa, se reserva para el estacionamiento de los autobuses de servicio discrecional (agencias de viajes, turismo, grupos contratados...).