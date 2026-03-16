Catalá vuelve a abrir la puerta a la tasa turística "desde el consenso" con el sector: "Es un debate interesante"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, abrió de nuevo la puerta a la tasa turística en la ciudad, siempre y cuando sea desde el "consenso" con el sector y en el marco de la ley de Haciendas Locales.

La primera edil aseguró este lunes que habría que "analizar el concepto tributario" y abogó por modificar la ley de Haciendas Locales para "analizar una figura que pueda permitir la libertad a los destinos urbanos para poder establecer algún tipo tributario".

Al respecto, manifestó que "no se ha negado nunca al debate", "solo al debate sin consenso y en el contexto de postcovid o postdana".

Después de firmar con seis ciudades españolas el primer foro de turismo urbano, Catalá defendió que "es un debate interesante" que hay que "analizar en el marco de la ley de Haciendas Locales y la posible mejora de la financiación local" que necesitan las ciudades.

La tasa turística se aprobó en la Comunitat Valenciana durante el gobierno socialista en el año 2022, con una moratoria. El Consell de Carlos Mazón la derogó antes de que entrara en vigor.

Catalá defendió este lunes el turismo como algo positivo para la ciudad, especialmente tensionada estos días por las fiestas de Fallas. Sin embargo, consideró que el objetivo ha de ser encontrar un equilibrio entre los vecinos y los visitantes.

"Tenemos que abordar estas cuestiones con racionalidad y sostenibilidad, sin un planteamiento turismofóbico", añadió.

Se pronunció así tras la creación de la primera Red de Destinos Turísticos Urbanos en España impulsada por Valencia y en la que participan los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, San Sebastián, Málaga, Sevilla y Zaragoza.

Se trata de un foro de "reflexión" sobre los grandes retos que afrontan las ciudades con el turismo.

"Desde Valencia hemos querido dar este paso adelante impulsando esta red y cooperando para avanzar hacia un modelo urbano más sostenible", manifestó, al tiempo que dijo que el turismo es "avanzar en calidad del turista y no en cantidad".

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aseguró que las siete ciudades que han creado este foro "comparten el mismo escenario" y destacó la importancia de "compartir" visiones y soluciones que les permitan "seguir avanzando en la conciliación de los intereses de los vecinos y del turismo".