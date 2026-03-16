Almeida descarta disparar otra 'mascletà' en Madrid: "Ahora lo que nos toca es venir a Valencia todos los años"

Almeida y Catalá en el balcón del Ayuntamiento de Valencia durante la 'mascletà'. EE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, descartó que se vuelva a disparar una mascletà en la capital española.

"Ahora lo que toca a los madrileños es venir a Valencia todos los años", añadió.

Almeida, que disfrutó este lunes de una jornada fallera junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aseguró ser un apasionado de las fiestas falleras.

Para él, es una "cita ineludible". "En fallas no fallo, lo tengo muy claro", dijo y añadió que le hace "una extraordianria ilusión" visitar Valencia en Fallas.

En las Fallas de 2023, Almeida se comprometió a organizar una mascletà en Madrid si Catalá ganaba las elecciones.

Se planteó como un símbolo de unión entre ambas ciudades, buscando promocionar las fiestas valencianas en la capital.

Almeida y Catalá antes de la 'mascletà' de este lunes. EE

La decisión, sin embargo, estuvo envuelta en polémica debido al lugar escogido para el disparo de los 300 kilos de pólvora, el Puente del Rey en Madrid Río.Grupos ecologistas solicitaron la paralización por "los impactos sobre la fauna".

Finalmente, el espectáculo pirotécnico se llevó a cabo, con la asistencia de miles de personas, aunque Almeida no asistió por la muerte ese mismo día de dos mujeres en el incendio de una residencia.

La imagen de la fallera mayor de Valencia dando la mítica orden al pirotécnico para empezar la mascletà no volverá a repetirse en Madrid.

"Toca venir"

"Los madrileños nos merecíamos poder disfrutar de una mascletà, poder disfrutar de un espectáculo tan impresionante", afirmó Almeida este lunes en el Ayuntamiento de Valencia.

En este línea, le dijo a sus vecinos: "lo tuvisteis en Madrid, ahora hay que venir a Valencia. Ahora lo que hay que hacer es venir a Valencia todos los años a disfrutar de la mascletà".

El alcalde celebró que los valencianos "tuvieron la generosidad de venir a la ciudad y de compartirlo con todos los madrileños", por lo que ahora "lo que nos toca es venir a Valencia". "Y como soy el alcalde, doy ejemplo y vengo todos los años", apuntó.

Catalá y Almeida también visitaron la falla Telefónica, a escasos metros de la plaza del Ayuntamiento, y también saludaron a pie de plaza a los pirotécnicos encargados del disparo de este lunes, la Pirotecnia Tamarit.