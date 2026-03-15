Detenido un hombre por agredir sexualmente a una niña de 11 años en Valencia y realizar tocamientos a varias menores

Imagen de archivo de un coche de la Policía Local. EE

En la primera noche festiva de la semana fallera, la Policía Local de Valencia detuvo durante la noche del sábado a un hombre acusado de un delito de agresión sexual por tocamientos a una niña de 11 años.

Los hechos tuvieron lugar en la Gran Vía Ramón y Cajal y, según informaron los presentes a los agentes, también realizó tocamientos a otras tres chicas, de 16 a 18 años. Sin embargo, al llegar los efectivos ya no estaban en el lugar.

La Policía Local de València ha realizado diversas actuaciones durante la noche del sábado al domingo, que se han saldado con seis detenidos y han levantado asimismo 45 actas por artefactos pirotécnicos, según ha informado el Ayuntamiento.

Asimismo, se han levantado 14 actas por drogas en una noche en la que se han registrado tres contenedores y un vehículo quemado.

De igual manera, se han producido siete accidentes con alcoholemia y dos alcoholemias penales y otra administrativa, además de una denuncia por venta ambulante con el decomiso de botes de refresco y agua.

Como servicios destacados, una mujer que intentaba arrojarse desde el puente de Giorgeta, ha sido convencida por la unidad Cobra 51 desistiendo en el intento.

Entre los detenidos, se encuentra el hombre acusado de agresión sexual por tocamientos a una menor de 11 años en la Gran Vía Ramón y Cajal.

Entre las actas por artefactos pirotécnicos se incluyen 28 actas por petardos en el operativo de Ruzafa.

El servicio de limpieza ha levantado asimismo ocho actas de sanción a comisiones falleras por no haber todavía limpiado su zona a las 8 de la mañana. También se sancionaron otras cinco fallas por mal uso del contenedor de cenizas.