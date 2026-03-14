Nuevo episodio de fuertes vientos en Castellón: Emergencias alerta de rachas de hasta 100 km/h en la provincia

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), ha elevado a nivel naranja el riesgo de fuertes vientos en el interior norte de Castellón.

Ante esta situación, Emergencias recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones ante una nueva jornada de fuertes vientos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la previsión es que el episodio de alerta naranja empiece mañana 15 de marzo a las 07.00 horas y que se mantenga activa hasta las 18.59 horas del mismo día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora.

El Centro de Coordinación de Emergencias activó este viernes la alerta amarilla por vientos en el norte de Castellón, pero ha elevado este sábado el aviso a nivel naranja en el interior norte de Castellón.

De la misma manera, el amarillo en el resto de la provincia y en el interior norte de Valencia, que se encuentra en el fin de semana previo al inicio oficial de la semana fallera. Además, se ha declarado el riesgo alto de incendios forestales en toda la provincia de Castellón.

El Secretario Autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras Herrero, ha recordado a la ciudadanía que "si estás en zona forestal, no tires basura ni colillas en el monte; hay que intentar no utilizar herramientas eléctricas o mecánicas que puedan provocar una chispa y hacer fuego sólo en lugares habilitados además de apagar bien las brasas".

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se solicita la máxima alerta ante la confluencia de diferentes fenómenos meteorológicos adversos y se recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población.

Emergencias también recuerda que los días de viento es importante revisar el estado de las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros, así como cerrar puertas y ventanas.

"En estos días en los que coinciden varias alertas meteorológicas, quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia de todos los ciudadanos. Es fundamental mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de protección civil", ha señalado el secretario autonómico.

Los municipios tienen a su disposición toda la información para afrontar estas situaciones en la Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos.