La Guardia Civil pide una lancha de los narcoestibadores de Valencia para perseguir el tráfico de drogas en Baleares

Las intervenciones realizadas por parte de la Policía Nacional en la macrooperación contra el narcotráfico en el Puerto de Valencia -y que se saldó con más de 80 detenidos y 3,6 toneladas de cocaína incautadas- han llevado a varias peticiones de los cuerpos de seguridad.

Una fue la solicitud de uso policial de los vehículos de alta gama propiedad de varios miembros de la presunta organización criminal.

La Policía celebró en un informe que la intervención de coches y motos suponía por una parte, "un éxito al privar al mundo criminal de un medio esencial para llevar a cabo su actividad delictiva" y, por otra, "una herramienta más para la realización del trabajo policial".

Algo similar pidió la Guardia Civil en otro informe que figura en el sumario de la Operación Spider y en el cual solicita el uso de una embarcación de recreo intervenida a Iván T., uno de los líderes de la trama según la investigación.

Se trata de una lancha Axe modelo Axopar 37 que se encontraba amarrada en el Club Deportivo "Es Nautic" de San Antonio (Ibiza). La causa apunta a que el dinero pagado tanto para esa embarcación como para otras propiedades proviene de la actividad ilícita.

La Guardia Civil señala en el informe que sus unidades que prestan servicio en las aguas territoriales españolas requieren de embarcaciones de diversas capacidades y tamaños para "poder realizar eficazmente" las diferentes misiones que tienen encomendadas.

Fotografías en el sumario de Spider de Iván T. haciendo gestiones por el amarre del barco en Ibiza. EE

Esa embarcación, indican, "por sus características de construcción, entre otras su poco calado, permite el acercamiento a zonas poco profundas, especialmente las rocosas, para la represión del tráfico ilegal de drogas en el ámbito marítimo español". Así como, añaden, el rescate de personas entre otras misiones, tarea imposible con buques de mayor entidad.

"Es importante poner de manifiesto la especial necesidad de dotación y adjudicación de medios materiales y personales a la Guardia Civil en el ámbito territorial de las Islas Baleares, habida cuenta de la particular incidencia que el fenómeno del narcotráfico presenta en este archipiélago", argumentan.

Éstas, prosiguen, "constituyen un enclave geográfico de singular vulnerabilidad frente a las actividades de tráfico ilícito de estupefacientes". "Su localización estratégica en el Mediterráneo occidental, unida a la elevada movilidad marítima y aérea, la intensa actividad turística y la fragmentación territorial en múltiples islas y calas de difícil acceso, generan un entorno especialmente propicio para la introducción, ocultación y distribución de sustancias prohibidas", agregan.

De ahí, agregan, la necesidad de "recursos adecuados y actualizados" para la "prevención, detección y respuesta frente a redes criminales cada vez más estructuradas".

El blanqueo

El presunto blanqueo es una de las derivadas más relevantes de la macrocausa de Spider. El juez remarcó en su auto que un gran número de investigados no tiene actividad laboral, "pero el nivel de vida que poseen, vistiendo ropas y complementos de alto valor adquisitivo, el lujo en sus residencias y el ingente gasto en vehículos de alta gama, viajes y pagos en restaurantes, hace patente que detrás de esto se ocultan ganancias provenientes de la actividad ilícita".

Todo apunta, de acuerdo con la investigación, a que el patrimonio y dinero descubierto tiene su origen en las actividades delictivas. Como ejemplo, los vehículos de alta gama que tienen u otras propiedades como la embarcación de Iván T., quien también contaba con otras propiedades en Ibiza.

Lo habitual era que los cabecillas utilizaran la figura de los testaferros para introducir en el circuito legal, a través de la compra de bienes, fondos de origen delictivo. Las propiedades no estaban a su nombre, como el caso del barco, sino que usaban a otras personas, de acuerdo con los investigadores.