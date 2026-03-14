Confirmado: los conductores se enfrentan a multas de 200 euros por estacionar con una señal de "prohibido aparcar"

Señal que prohíbe aparcar en Valencia por las Fallas.

Mudanzas, carpas falleras, poda de árboles... existen multitud de motivos, pero la señal es la misma: la de 'prohibido aparcar'.

También es igual la multa que conlleva aparcar en los lugares donde la señalética indica lo contrario. Es algo que puede salir caro, nada más y nada menos que 200 euros.

Eso sí, para paliar esta reducción de aparcamiento, el Ayuntamiento ha habilitado zonas exteriores de la ciudad que indica en las entradas a Valencia.

Puede parecer suculenta la idea de aparcar en una calle donde las señales indican lo contrario. Bien porque el conductor intuye que no pasará nada o porque, por ejemplo en Fallas, son días laborables donde no se realiza ningún tipo de actividad en la calle.

Pues bien, teóricamente esto puede conllevar una multa de 200 euros. Porque aunque se intuya que no pasa nada, sea un momento o cualquier otra razón, si pasa la policía cae sanción.

Según el Real Automóvil Club de España (RACE), estacionar de forma incorrecta "conlleva una multa administrativa, sin pérdida de puntos".

Esta "parte de los 80 euros y puede ascender hasta los 200 euros". Eso sí, "en todos los casos con posibilidad de deducción del 50% si se paga en período voluntario, aunque esta fórmula impide una reclamación posterior".

Así, RACE también detalla los diferentes tipos de infracciones y el importe de multa que conlleva, en este caso, el aparcar mal.

Entre ellas se encuentra el "no obedecer la señal de estacionamiento prohibido". La sanción es de 200 euros, aunque podría quedarse en 100 con la reducción del 50%.

Ante la reducción general de plazas de aparcamiento en la ciudad, el Ayuntamiento ha habilitado zonas exteriores al área restringida para evitar aglomeraciones y atascos.

La señalización, que se colocará en las entradas de Valencia, indicará las principales áreas para estacionar dependiendo de la vía de acceso a la ciudad.

Esta medida se pone en marcha con el objetivo de aliviar el tránsito y mejorar la movilidad en la ciudad los días de mayor afluencia de visitantes.

Para el acceso desde la V-21 (Castellón y Barcelona) las zonas de aparcamiento sugeridas son la avenida Aragón, la Universidad Politécnica y el campus de Tarongers.

Los turismos que accedan desde la V-31 (Alicante y Albacete) podrán estacionar en la avenida Hermanos Maristas y en la calle Antonio Ferrandis.

Se indican la calle Tres Forques, la avenida Tres Cruces y la calle Campos Crespo para quienes llegan desde la A-3 (Madrid).

Por último, los visitantes provenientes de la CV-35 (Ademuz) podrán aparcar en las manzanas comprendidas entre la avenida Maestro Rodrigo, la avenida Burjassot, la avenida Menéndez Pidal y la avenida Tirso de Molina.

También han habilitado el servicio de autobús durante las 24 horas del día durante toda la semana fallera, para potenciar el uso del transporte público.