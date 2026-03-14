Dónde aparcar gratis en Valencia durante las Fallas: más de 2.700 plazas gratuitas cerca de las estaciones de metro

Aparcar en Fallas en Valencia es prácticamente misión imposible. Para la semana más importante de las fiestas, Metrovalencia ha comunicado que existen más de 2.700 plazas de aparcamiento cerca de sus estaciones en Valencia.

Del total, el servicio de metro ha explicado que ofrece más de 1.500 plazas propias de aparcamientos gratuitos en 18 estaciones de superficie de las líneas 1, 2 y 9 que permiten un acceso más directo a la ciudad.

El resto de puestos son las 1.248 plazas en ocho estacionamientos municipales, también gratuitos, cercanos a la red de metro en distintas poblaciones.

En unas fechas en que la capital del Turia tiene cortadas más de 500 calles por el montaje de monumentos, carpas y el acceso a los diversos actos falleros, el transporte suburbano se erige "como el medio más rápido y eficaz para desplazarse por la ciudad".

Con las plazas ofrecidas, los usuarios de Metrovalencia pueden acudir a los aparcamientos disuasorios, estacionar su vehículo y coger el metro o tranvía para ir a trabajar o a disfrutar de las fiestas sin sobresaltos y atascos de circulación.

Metrovalencia ofrece actualmente, gracias al sistema Parking + Metro (P+M), un total de 1.513 plazas de estacionamiento repartidas en las estaciones de Llíria (38, dos de ellas para Personas de Movilidad Reducida, PMR), Pobla de Vallbona (47), Valencia la Vella (38, uno para PMR)y Alginet (40).

También cuenta con plazas en Carlet (40), Paterna (23, uno para PMR), Massarrojos (68, dos para PMR), Rocafort (52, 1 para PMR), Empalme (42, cuatro para PMR y siete para motos), Fuente del Jarro (48), Bétera (78, dos para PMR), Font Almaguer (43, dos para PMR y diez para motos), Sant Ramón (3).

Las más numerosas en La Presa (127, cuatro para PMR), Masía de Traver (196, quince para PMR), Riba-roja de Túria (49, dos para PMR), Font del Barranc (45, cuatro para PMR y diez para motos) y València Sud (536, tres para PMR y nueve para motos).

Además, hay que añadir las 38 plazas puestas en servicio por parte de distintos ayuntamientos, como ocurre en l’Eliana; las 29 de Seminari-CEU; las 138 de Sant Isidre; las 24 de Fondo de Benaguassil; las 562 de Quart de Poblet; las 137 de Santa Rita; las 70 de Picassent; y las 250 de Burjassot, que suman otras 1.248 plazas, todas ellas en las inmediaciones de las estaciones y paradas citadas.

Además, Metrovalencia ha precisado que no estarán disponibles, como otros años, las 46 plazas, una para PMR, de Paiporta, debido a que el ayuntamiento está en la actualidad acondicionando su aparcamiento tras su destrozo por la riada del 29 de octubre de 2024.

Por tanto, a las 1.513 plazas de aparcamiento con que cuenta Metrovalencia hay que sumar los 1.248 estacionamientos municipales, con los que los usuarios del metro podrán disponer de un total de 2.761 plazas gratuitas.

Con este servicio, FGV quiere "fomentar el uso del transporte público mediante la intermodalidad y el intercambio del vehículo privado con el metro, facilitando el acceso a la red de Metrovalencia a todos aquellos usuarios que no tienen una estación de metro próxima"