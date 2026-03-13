Los trenes no llegarán al centro de Valencia este viernes durante la 'mascletà' por el desacuerdo entre Renfe y el Ayuntamiento

La Estación del Norte de Valencia permanecerá cerrada desde este viernes y hasta que finalicen las fallas de 13.00 a 15.00 horas debido a la falta de acuerdo entre Renfe y el Ayuntamiento de Valencia para buscar una alternativa que garantice la seguridad.

Tras una semana de declaraciones cruzadas y cartas entre la alcaldesa, María José Catalá, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, con comentarios en redes sociales del ministro Óscar Puente, finalmente no se ha llegado a una solución que impida que los viajeros de cercanías finalicen su trayecto en Albal, a unos 15 kilómetros de la capital.

La compañía ferroviaria, a través de sus redes sociales, confirmó el viernes que los trenes de las líneas C1 y C3 no finalizarán su trayecto en el centro de la ciudad, debido a las aglomeraciones que se producen durante la mascletà.

Ante esta decisión, Catalá convocó para la tarde de este viernes, a las 15.00 horas, una Junta Local de Seguridad extraordinaria y urgente para tratar la propuesta de Renfe y el informe del Cuerpo Nacional de Policía en materia de seguridad.

A través de su perfil en la red social X, la empresa pública ferroviaria recomendó a quienes deseen presenciar la mascletà que "adelanten su hora de viaje y utilicen medios alternativos para acudir al centro, dado que los trenes no podrán llegar a la Estación de Norte".

Polémica

La polémica surgió a raíz de que la pasada semana la compañía anunciara una reestructuración de algunas líneas, a petición del Ayuntamiento de Valencia para evitar aglomeraciones en el entorno de la Estación del Norte en los días grandes de las Fallas.

Catalá criticó entonces esta decisión y que no se ofrecieran alternativas a los usuarios desde Albal a Valencia. Denunció insultos por parte del ministro, que se refirió a ella como "incompetente", "desleal" o "timadora".

Desde Renfe el jueves enviaron un comunicado en el que aclaraban que consideraban que la medida de cerrar la céntrica estación no era "buena". En cualquier caso, insistían en que se tomó debido a la petición del Ayuntamiento de Valencia, sustentado en informes de seguridad.

Por ello, aseguraron que podrían poner en marcha otra alternativa, como garantizar la salida de los usuarios por las calles laterales, siempre y cuando hubiera un informe de seguridad que apoyara esta solución.

Al respecto, Catalá consideró que el cuerpo indicado para elaborarlo era el Cuerpo Nacional de Policía.

Mientras, la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha una serie de autobuses que conecten Albal con Torrent y con La Torre.