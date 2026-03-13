La Policía celebra la intervención de 26 vehículos a la trama de narcos del puerto: Audis, BMW, Mercedes...

Un informe de la Policía Nacional del pasado diciembre que se incluye en el sumario de la Operación Spider -la investigación sobre una gran trama de narcotráfico en el Puerto de Valencia- celebra la intervención de vehículos a los miembros de la presunta organización criminal.

Muchos de ellos pertenecían a los líderes de la trama y fueron trasladados a un depósito de Cheste. Después se revisaron por parte del Servicio de Automoción de la Policía Nacional. Los que cumplían con los parámetros establecidos y eran aptos para su uso policial fueron un total de 26 entre coches y motos.

Figuran varios modelos de Audi: Q8, A3, RS3 Sportback, Q2 o SQ5. También BMW (M2 competition, R1250 o X1 Sdrive), un Land Rover Range Rover o un Mercedes GLA; y diversas motos Yamaha o Benelli.

En el informe, la Policía remarca que la intervención de vehículos en las actuaciones operativas de investigación "supone, por una parte, un éxito al privar al mundo criminal de un medio esencial para llevar a cabo su actividad delictiva". Y, por otra, "una herramienta más para la realización del trabajo policial".

La Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) solicita, por este motivo, que toda esta flota pueda ser usada por los agentes para su labor diaria.

"En la actualidad, y dada la escasa renovación que de los vehículos del parque se ha producido en los últimos años, el estado de éstos se encuentra en una situación preocupante, por excesiva antigüedad de los mismos, así como la incompleta reposición de los vehículos dados de baja", expone.

"Esta situación merma operatividad a las distintas unidades, por la falta de medios suficientes, así como un incremento en la frecuencia de las averías de los vehículos más antiguos", prosigue.

Esas "limitaciones presupuestarias en inversiones", señala el informe, hace que se renueve la flota con una periodicidad muy superior a la recomendada por la Dirección General de Tráfico fijada en 5 años. Lo que produce, indica, "un exceso de kilómetros de los vehículos de la flota, así como una merma de la fiabilidad, incremento de la siniestralidad y seguridad de los mismos".

Persecución con alta gama

Debido a todo ello, destaca la Udyco, "se hace imprescindible, necesaria y urgente la incorporación de nuevos vehículos

para el mantenimiento de las capacidades operativas en la persecución e investigación del delito en condiciones seguras para los miembros de la Dirección General de la Policía".

El uso de los coches y las motos intervenidos a los miembros de la presunta organización criminal del Puerto de Valencia, explica el informe, "permite el seguimiento de objetivos que se mueven para sus acciones delictivas con vehículos de marcas y modelos de alta gama y elevada cilindrada".

Además, estos modelos intervenidos, afirma la Udyco, son "imposibles de ser adquiridos de una forma frecuente por la Dirección General de Policía", entre otras cuestiones por su precio.

Además de los vehículos, también intervinieron ordenadores de la trama, los cuales también solicitan poder usar "dada la escasa inversión en dispositivos electrónicos" de la propia Policía.

A todo ello se añadió que en la operación intervino armas de los miembros de la red: revólveres, pistolas, machetes, escopetas, tásers, rifles, ballestas o navajas.