Las 'conselleras' Albalat y Camarero llegan a un acuerdo tras el choque por el reparto de 200 funcionarios

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia (dirigida por Elena Albalat) y la de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad (liderada por Susana Camarero, también vicepresidenta primera de la Generalitat) han llegado a un acuerdo para el reparto de funcionarios tras varias semanas de conflicto.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, ha sido esta misma semana cuando se ha cerrado el asunto después de que ambas hayan analizado conjuntamente la distribución de competencias y el personal ya asignado.

Por el momento únicamente ha trascendido que los funcionarios han sido repartidos en base a las necesidades en los distintos servicios, sin mayor detalle. De hecho, todavía no se les ha trasladado a estos empleados públicos cómo queda el acuerdo sobre el papel.

Según fuentes consultadas por este periódico, la comunicación oficial se producirá a más tardar después de la semana fallera. Del 16 al 19 de marzo los funcionarios de la administración autonómica gozan de una jornada laboral diferente a la del resto del año.

A partir de entonces, deberá ejecutarse los traslados de algunos de ellos, dado que en estos momentos estos se encuentran repartidos entre el Palacio de Valeriola, la Ciudad Adminitrativa del 9 de Octubre y las oficinas situadas en la calle Colón 80 de Valencia.

Desde que trascendió la crisis que había elevado la tensión entre Camarero y Albalat -tal como informó EL ESPAÑOL-, las conversaciones cruzadas se han sucedido de manera constante en el seno de la Generalitat para tratar de reconducir la situación. Algo que finalmente se ha logrado.