Renfe insta al Ayuntamiento de Valencia a emitir un informe de seguridad para permitir que los trenes lleguen hasta Valencia

Renfe reclamó este jueves al Ayuntamiento de Valencia que emita un informe de seguridad para revertir la decisión de que los trenes de las líneas C1 y C2 no entren en la ciudad durante el horario de la mascletà.

La compañía ferroviaria, en un comunicado, señaló que el dispositivo aplicado en los años anteriores "es viable", pero "solo podrá retomarse cuando las administraciones competentes garanticen la seguridad".

En las Fallas pasadas, se permitió la llegada de estos trenes de cercanías a la estación del centro, pero los pasajeros salían por las puertas laterales, por las calles Bailén y Alicante.

Renfe, en el comunicado, "insta a las administraciones competentes en materias de seguridad y, en especial al Ayuntamiento de Valencia, a comunicar a Renfe si se han tomado las medidas necesarias para asegurar que si se da la circunstancia de que ante una emergencia producida en la Estación del Norte o en alguno de los trenes parados en sus vías en esa franja temporal sería posible proceder con seguridad a la evacuación de sus ocupantes".

Además, señala que mientras no se articulen los dispositivos de seguridad necesarios, Renfe no podrá garantizar la continuidad del servicio.

De esta manera, los cercanías de estas líneas no entrarán en Valencia desde este viernes 13 de marzo, de 13.00 y 15.00 horas. Son 15 trenes.

Petición del Ayuntamiento

Al respecto, recordó que fue el propio Ayuntamiento quien le solicitó que prohibiera la entrada de los trenes a la Estación del Norte para evitar aglomeraciones.

"Renfe ante dicha solicitud, y por cuestiones de seguridad y operativas, solo puede ofrecer servicios hasta la estación de Albal para las líneas C1 y C2", señaló en el escrito.

En esta línea, afirmaron que "el colapso circulatorio y el elevado número de cortes por las Fallas hace inviable cualquier alternativa de transporte por carretera".

La entidad afirma que el 19 de febrero, "el Ayuntamiento de Valencia trasladó a Renfe que, en caso de producirse una emergencia entre las 12:00 y las 15:00 horas, resultaría imposible garantizar una evacuación segura de los usuarios en el entorno de la Estación del Norte, lo que implicaría un riesgo para la seguridad".

Esta comunicación, según explica, se sustentaba en informes de la Policía Local y del Departamento de Bomberos y Protección Civil, y "añadía que resulta totalmente necesaria la implicación de Renfe para evitar futuras situaciones de inseguridad".

"Ante la circunstancia descrita, en la que el Ayuntamiento manifiesta su incapacidad para garantizar la seguridad de los usuarios ni asegurar los medios necesarios en caso de emergencia, Renfe procedió a analizar una operativa alternativa para las líneas del núcleo de València con el fin de cumplir con lo indicado", añade.

Los departamentos de autoprotección de Renfe, en colaboración con ADIF, evaluaron las condiciones de seguridad de estaciones alternativas, analizando, la capacidad de evacuación, las dimensiones de los andenes, el entorno urbano, el número de tornos y otros condicionantes relevantes frente a aglomeraciones.

Renfe determinó que la estación más cercana que reúne condiciones de seguridad como estación terminal y permite una operativa compatible de rotación de trenes es Albal, "no siendo posible en ningún caso operar en las estaciones intermedias entre esta y València Nord".