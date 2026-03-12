El plan de la Generalitat para la construcción de 120.000 viviendas: liberar suelo público en desuso

El Gobierno valenciano planea liberar suelo público en desuso con el objetivo de poder llegar a construir 120.000 viviendas y así abordar uno de los grandes problemas que tienen los valencianos: la dificultad para acceder a un hogar.

Precisamente, la falta de suelo es uno de los factores que ha contribuido al auge de los precios, tanto de alquiler como de compra, además del encarecimiento de los materiales por su alta demanda tras la dana o el turismo, entre otros, lo que ha contribuido a la expulsión de los vecinos de la ciudad.

En el encuentro 'Una Comunitat de líderes' organizado por Las Provincias, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció que en los próximos meses el Consell impulsaría planes habitacionales locales.

La intención es permitir que los ayuntamientos valencianos puedan liberar suelo que lleve "muchos años sin uso" para destinarlo a construir vivienda y así poder aumentar la oferta, lo que contribuiría a la contención de los precios.

Según el presidente de la Generalitat, la administración autonómica ha puesto en marcha políticas dirigidas a solucionar el problema que existe, pero "aunque ayudan, no resuelven el problema". Es decir, que no son suficientes.

En ese contexto, reivindicó la "apuesta importante" de su Ejecutivo por el alquiler joven, acompañada por una bajada de impuestos como en el de transmisiones patrimoniales o el desarrollo del plan Vive, al que se han acogido "muchos ayuntamientos" y que ha permitido ya construir 10.000 viviendas.

A través de la ley de simplificación administrativa, el Consell permitirá destinar parte del suelo dotacional que lleva "muchos años sin desarrollarse" para que los ayuntamientos lo puedan destinar a la construcción de viviendas.

Pérez Llorca concretó que en la Comunitat hay "ocho millones de metros cuadrados" de este tipo de suelo "que lleva muchos años sin darle uso". "No quiero que se agoten todos, tampoco nos hacen falta, pero destinando solo la mitad podríamos hacer 120.000 viviendas más y el problema estaría solucionado", dijo.

El escándalo de las VPP

Respecto a la polémica con las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante, el jefe del ejecutivo valenciano indicó que en el caso de la promoción Les Naus ha ocurrido "una especie de tormenta perfecta". Así, admitió que los mecanismos de control no habían sido "suficientes".

"Si los anteriores gobiernos no tenían interés de construir viviendas, ¿cree que tenían interés en controlar las adjudicaciones? Creo que no, eso es un poco el reflejo de lo que ha pasado", dijo Llorca.

En este sentido, destacó que, ahora, "en vez de visarte un solo funcionario que cumples esos requisitos, se va a hacer una comisión con tres funcionarios que hagan ese control".

Sobre si considera que al alcalde de Alicante, Luis Barcala, le han faltado "reflejos" con este tema, dijo que en el propio Ayuntamiento Vox pidió la dimisión del primer edil pero "luego aprobó los presupuestos". "Vamos a ponerlo todo en valor", reclamó al tiempo que resaltó que el responsable municipal supo reaccionar a esta crisis.

"Ha detectado un problema, lo ha controlado de inmediato, ha trasladado aquellas irregularidades que consideraba a la Fiscalía, como está haciendo nuestra vicepresidenta primera y, además, ha apartado a aquellas personas y ha exigido las responsabilidades a aquellos funcionarios que consideró que no actuaron correctamente", apostilló.

Con ello, reivindicó que en el PP "una vez más se asumen responsabilidades políticas", mientras que, "aquellos que critican tanto, generalmente asumen pocas". "El PSOE y Compromís las primeras semanas quisieron hacer ver que era un problema del PP, pero no es un problema de partidos políticos", concluyó.

Llorca consideró que en la Comunitat "tenemos un problema grave en cuanto a la vivienda porque no se planificó con tiempo".

"Lo que propongo hoy es un plan que garantice la vivienda en los próximos años y que incluso solucione el problema. Creo que las cosas se tienen que enfocar siempre con análisis, con planificación y con hechos. Y eso, sinceramente, el que sabe hacerlo es los gobiernos del PP", zanjó.