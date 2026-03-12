Compromís-Sumar negocia con el PSOE incluir en un decreto por la guerra de Irán las exenciones fiscales por la dana

Compromís quiere salvar como sea las cuestiones valencianas que quedaron pendientes de aprobación cuando decayó el decreto ómnibus del Gobierno el pasado mes de enero. En especial, aquellas que tienen que ver con la dana.

El diputado de la coalición que permanece dentro del grupo plurinacional Sumar en el Congreso, Alberto Ibañez, ha planteado al PSOE la necesidad de incorporar en una norma todas las medidas que incluía aquel paquete inicial. "Insistimos en recuperar la medida en un real decreto", admite a este diario.

Entre ellas, la exención fiscal de las ayudas de la dana, la autorización del endeudamiento excepcional de la Comunitat para cubrir gastos derivados de la tragedia o la actualización de las entregas a cuenta -el dinero que les corresponde a las CCAA en base a la recaudación de impuestos y al sistema de financiación-.

El Gobierno de Pedro Sánchez incorporó estas medidas, junto a la subida de las pensiones y la paralización de los desahucios. Recurrió, como ya hizo en 2025, al denominado decreto ómnibus.

Un mecanismo legal (el del Real Decreto Ley) contemplado en la Constitución solo para casos "de extraordinaria y urgente necesidad" pero al que el Ejecutivo central y los autonómicos recurren con mucha asiduidad.

El PP, Vox y Junts votaron en contra del texto, por lo que nada salió adelante. Y, apenas un mes después, volvió a llevar al Congreso la revalorización de las pensiones del 2,7% por un lado, y el decreto ómnibus con el resto de medidas en otro texto.

En esta ocasión, salió adelante lo primero, pero volvió a quedar encallado el segundo, donde se incluían de nuevo las cuestiones que afectan a la Comunitat Valenciana. Por lo que la intención de los valencianistas es que pueda volver a insertarse en un futuro texto legal.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los socialistas no estarían dispuestos a llevar a la Cámara Baja el texto desgajado por materias, por lo que de nuevo la fórmula pasaría por otro decreto 'ómnibus', un cajón de sastre donde mezclar temas dispares.

"Si se desarrolla finalmente un decreto por la guerra de Irán, y en él se vuelve a meter el escudo social, queremos que también metan lo de la dana para dar cobertura a todo lo que quedó en el aire", explican fuentes consultadas por este diario.

Exención IRPF

El decreto ómnibus de enero establecía en su artículo 20 la exención en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades de determinadas ayudas concedidas por la Generalitat.

En particular, aquellas dirigidas a facilitar el mantenimiento del empleo y la reactivación económica de las empresas que hubieran sufrido daños y las destinadas a los autónomos de zonas afectadas por la tragedia.

La medida, además, tenía efectos retroactivos desde el 29 de octubre de 2024 y permitía recuperar lo ya pagado por esos impuestos.

Esa exención en la tributación fue una de las dos peticiones atendidas por Sánchez en su reunión en La Moncloa con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el pasado diciembre. Así que tenía un componente político importante al tratarse de un compromiso adquirido por el jefe del Gobierno central.

Junto a esa medida, contemplaba "excepcionalmente en 2026" que la Comunitat Valenciana pudiera recibir asignaciones del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas o autorizaciones de endeudamiento con esa finalidad. Todo ello para cubrir gastos extraordinarios derivados de la dana.

Además, también incorporaba otras cuestiones que afectaban a todas las autonomías, como la actualización de las entregas a cuenta.

Éstas van asociadas a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que si no se actualizan la Generalitat recibe las correspondientes a los de 2023 dado que son los que están prorrogados. Esto se traduce en que la Administración autonómica cuente con unos 250 millones de euros menos al mes.