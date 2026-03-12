El cantante Morrissey cancela su concierto en Valencia: la "falta de sueño" por las Fallas le ha dejado "en estado catatónico"

El cantante y compositor británico Morrissey ha decidido suspender su concierto en Valencia al -según explica- no haber podido descansar durante la noche "por el ruido" de las Fallas.

La actuación estaba prevista para este jueves en el Palau de Les Arts de Valencia, pero no se podrá celebrar porque su protagonista, el cantante británico, se encuentra "en estado catatónico".

La ciudad se encuentra en los días previos a la celebración de las Fallas, que tienen lugar del 15 al 19 de marzo.

Los fans valencianos de Morrissey no van a poder disfrutar de su música en directo porque el artista no ha podido descansar en la noche previa a su actuación en la ciudad.

Según el comunicado oficial en el que se da a conocer la situación, "el concierto programado para esta noche en Valencia se ha visto imposibilitado por falta de sueño".

"Morrissey condujo de Milán a Valencia, pero no ha podido descansar debido al ruido. El concierto no se ha cancelado. Las circunstancias lo hacen imposible", exponen.

Estas "circunstancias" serían la falta de sueño debido, dicen, al "ruido". Un ambiente festivo de la ciudad de Valencia que ni siquiera ha llegado a su punto álgido. De hecho, durante los días laborables de esta semana previa a las Fallas, prácticamente no hay actividad.

Más allá de la mascletà a las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, la ciudad de Valencia permanece completamente normal. Con calles cortadas y carpas montadas, pero sin fiesta ni ruidos molestos en la vía pública.

En el sitio web oficial del artista también hay un mensaje previo en el que se comunicaba las "circunstancias": "Tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles", empieza.

"No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces techno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia ha dejado a Morrissey en un estado catatónico", lamentan.

Curioso cuanto menos, ya que el Ayuntamiento de Valencia no permite a las fallas desarrollar actividad festiva en carpas, casales o en la calle hasta el fin de semana.

El artista ha protagonizado a lo largo de su trayectoria diversas polémicas y ya canceló en 2004 su directo programado en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB).

El de Valencia iba a ser el primero de los tres conciertos previstos en España -los otros dos se han anunciado en Zaragoza y Sevilla- por el exvocalista de The Smiths para presentar su nuevo disco, 'Make-up is a lie'.