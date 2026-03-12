El alcalde de Almussafes activa la querella contra Diana Morant: le pide 50.000 euros por llamarle "putero y acosador"

El alcalde de Almussafes, Toni González, ha dado el primer paso para querellarse contra la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, por injurias y calumnias. En particular, por haberse "dirigido a él como putero y acosador laboral y sexual".

En un escrito dirigido al juzgado de instancia de Gandia para celebrar un acto de conciliación previo a la interposición de la querella, González denuncia que en diversos medios Morant se ha dirigido a él como "acosador" y "putero". "La actitud del alcalde de Almussafes hacia sus víctimas es la de un acosador", recoge el escrito.

"En el PSOE no caben ni acosadores ni puteros ni esas viejas formas de practicar la política"; "No cabe ningún militante que tenga esas actitudes machistas hacia las mujeres que trabajan para ellos", cita el primer edil como algunas de las frases pronunciadas por la líder de los socialistas valencianos.

Conviene recordar que el pasado viernes la dirección federal del PSOE decidió expulsar a Toni González por su trato a las dos mujeres que le denunciaron en diciembre ante los órganos internos del partido por un presunto acoso sexual y laboral.

Desde que ocurriera, el alcalde socialista ha defendido su inocencia llegando incluso a advertir que se trataba de una denuncia falsa, de una "venganza laboral" de la presunta víctima.

Así, en el escrito presentado en el juzgado, el alcalde de esta comarca de la Ribera Baixa advierte que la secretaria general de los socialistas valencianos difundió que una militante había presentado una denuncia contra él a pesar de ser "conocedora de que no había sido sancionado a nivel interno por el organismo sancionador del PSOE".

En este sentido, acusa a la también ministra de que conocía que él mismo había denunciado a una de las denunciantes de acoso en el juzgado por haber difundido "injurias y acusaciones falsas".

El primer edil también reprocha que se le hayan atribuido conductas "contrarias a los principios y valores socialistas" y ello haya sido uno de los motivos esgrimidos por el PSPV para expulsarlo del partido.

Sin embargo la imputación relativa a una posible conducta de este tipo "se ha realizado de forma genérica omitiendo deliberadamente motivos concretos". Morant "es conocedora de que esta inconcreción de hechos vulnera el derecho de defensa de Toni González", concluye el escrito.

El alcalde de Almussafes, Toni González. EE

Por ello, su defensa emplaza a la ministra a que reconozca los hechos mencionados y que en 10 días indemnice al alcalde con "50.000 euros por los daños sufridos como consecuencia de la conducta demandada".

En caso de no "reconocer cada uno de los extremos y no proceder a indemnizar en el referido plazo", expone, González formulará la querella contra ella por un delito de injurias graves y calumnias.

Encontronazos desde diciembre

Desde que trascendiera la denuncia por un presunto caso de acoso laboral y sexual contra el alcalde de Almussafes en diciembre por parte de una militante del partido, se han sucedido los encontronazos entre la agrupación socialista del municipio y la dirección autonómica del PSPV.

El alcalde de Almussafes ha defendido en reiteradas ocasiones su inocencia y reprochó haberse enterado de la denuncia ante el CADE contra él a través de la prensa, así como también ahora de su expulsión del PSOE.

Durante su comparecencia ante el órgano de investigación del partido, manifestó que la formación había reconocido "no tener pruebas" contra él. Los socialistas, con Morant al frente, le recriminaron el "acoso" a la denunciante en redes" y finalmente le abrieron un expediente por "deslealtad al partido" y "amenazas" a la secretaria general.

Algo a lo que él respondió que estaba siendo víctima de una campaña de "acoso y desprestigio". También presentó un acta notarial ante el CADE para demostrar su inocencia en la que relataba un episodio en el bar de la Llar del jubilat en el que ella le habría ofrecido que le palparan los pechos tras someterse a una operación de aumento.

Un suceso posterior al supuesto acoso sexual denunciado por ella. Días después, alrededor de 300 militantes de la agrupación socialista de Almussafes firmaron un manifiesto en el que manifestaban el rechazo a que Morant hubiera tildado de "putero" a su alcalde.

Una cascada de sucesos que culminaron la semana pasada con su expulsión. A la querella que vendrá en las próximas semanas, se suma también los conflictos por la continuidad o no de González como miembro del grupo municipal socialista, así como también de todos los ediles que lo secundan.

También los planes a medio plazo de fundar un nuevo partido con el que presentarse a las próximas elecciones municipales para echarle un pulso al PSPV y para el que ya manejan nombre: Socialistes Almussafes.

Una nueva agrupación, pero con viejos conocidos, ya que a priori en ella se integrarían los actuales concejales que lo acompañan en el ayuntamiento, así como parte de la militancia que arrastra el alcalde.

Pese a todo, ningún escenario está cerrado. No en vano, otra de las opciones que se manejan es la de dar el salto a Ens Uneix, partido creado en 2019 por el expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.

Los dos alcaldes mantienen una buena relación desde hace muchos años, ya que González se posicionó del lado de Rodríguez cuando el partido le exigió que se diera de baja tras ser investigado en el caso Alquería, del que fue absuelto cuatro años después.

Tras su absolución, denunció una "total indefensión durante 5 años". Nunca decidió reingresar en el PSPV al considerar que su partido le había dado la espalda a lo largo de una instrucción que él mismo calificó de "calvario". La situación de ahora y el trato recibido por ambos por parte del PSPV parece que les ha unido aún más.

De hecho, desde el entorno de Rodríguez creen que el proceso contra el alcalde de Almussafes ha sido "inquisitorial" por parte de la dirección de los socialistas. Precisamente, el mismo adjetivo utilizado por la agrupación local el pasado sábado para manifestar su rechazo a como se ha desarrollado el proceso.