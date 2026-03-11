La Infanta Elena alucina con las Fallas de Valencia: ha conocido la fiesta y la 'mascletà' le ha dejado "bastante impactada"

La Infanta Elena junto a la alcaldesa de Valencia y las Falleras Mayores.

Su Alteza Real la Infanta Doña Elena se ha mostrado este miércoles, durante su visita a Valencia, "alucinada" y encantada con la indumentaria fallera y la 'mascletà' que se ha disparado en la plaza del Ayuntamiento dentro del programa oficial de las Fallas de 2026.

Doña Elena, que ha sido recibida por la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, en las inmediaciones del consistorio, ha iniciado su visita en la zona habilitada para la 'mascletà'. Allí la estaban esperando las Falleras Mayores de Valencia 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, junto a sus cortes de honor.

La Infanta ha saludado a las máximas representantes de las fiestas josefinas y a sus acompañantes y ha mostrado mucho interés por la indumentaria valenciana que todas ellas lucían y por sus complementos, así como por su peinado.

Tanto Catalá como Carmen Prades y Marta Mercader han respondido a las preguntas que les ha ido formulando sobre los vestidos y el peinado de fallera.

Le han explicado a Su Alteza Real que la indumentaria que las Falleras Mayores llevaban hoy es la que estrenaron con motivo de su Exaltación como máximas representantes de las Fallas y le han detallado que el tejido con el que han sido confeccionadas se llama "espolín" y se hace a mano.

Doña Elena ha preguntado por el color de los vestidos, el 'terreta' de Carmen Prades y el 'azul cristalino' de Marta Mercader y por si era una elección de ellas, a lo que ambas han respondido que sí. También ha mostrado interés por el peinado y por su complejidad.

En la visita han participado también el director regional de Mapfre Valencia-Castellón, Ricardo Garzó, que ha acompañado a la Infanta, directora de Proyectos de esta fundación, y el concejal de Fallas en la capital valenciana y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester.

La Infanta Elena se ha desplazado esta jornada a la capital valenciana coincidiendo también con la celebración en Feria Valencia de Forinvest, en la que participa Mapfre.

Tras fotografiarse junto a las Falleras Mayores y sus cortes de honor, su Alteza Real ha accedido al centro de la plaza del Ayuntamiento, al recinto en el que se monta cada día y desde el que se dispara la 'mascletà' del calendario fallero.

Allí ha podido ver el montaje de este espectáculo pirotécnico y hablar con los responsables del disparo de hoy, a cargo de la Pirotecnia Tomás de la localidad castellonense de Benicarló.

Doña Elena se ha interesado por conocer detalles de un espectáculo pirotécnico como la 'mascletà', como ha explicado a los medios de comunicación Jaume Verge, director técnico de la pirotecnia Tomás, que ha detallado que esta era la primera que iba a ver la Infanta.

Verge ha comentado también tras el espectáculo, que su Alteza Real le ha indicado que ha sido "muy chulo" y que le ha gustado "mucho".

"Es el sentimiento de tantísimas personas que cuando ven una 'mascletà' dicen que esto es algo diferente" a los "castillos de fuegos artificiales a los que todos están más acostumbrados. Con las 'mascletaes' siempre queda esa sensación de decir quiero más", ha añadido el pirotécnico.

Tras ver el montaje de la 'mascletà', la undécima de las Fallas 2026, y realizarse también allí algunas fotografías, Doña Elena ha accedido al Ayuntamiento de Valencia junto a la alcaldesa y el resto de la comitiva y ha visitado el Salón de Cristal, que ha recorrido.

Allí, se ha interesado por la imagen que hay de la Virgen de los Desamparados, la patrona de los valencianos, y junto a la que se ha fotografiado también.

A continuación, ha pasado a la Alcaldía y ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento, en el que ha escrito "Para el Ayuntamiento de Valencia en recuerdo de mi visita presenciando mi primera mascletà.

Un agradecimiento por la invitación. Con afecto, Elena. Infanta de España" junto a la fecha de este día, 11 de marzo de 2026.

Doña Elena ha recibido de manos de María José Catalá, como obsequio y recuerdo de su visita a Valencia en estas Fallas, un pañuelo del Museo de la Seda de la ciudad conmemorativo de la dana de octubre de 2024.

La primera edil ha agradecido a la Infanta "el apoyo a las tradiciones valencianas y a la fiesta" fallera, "declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

Asimismo, ha reconocido "la labor que desarrolla" Su Alteza Real "en la fundación en la que trabaja, que ha impulsado distintas iniciativas sociales tras la dana".

Finalmente, la Infanta se ha trasladado al balcón del consistorio para presentar la 'mascletà' junto a Catalá y las Falleras Mayores.

Tras el espectáculo, Carmen Prades ha asegurado que Doña Elena se ha ido "contentísima" y ha podido conocer "de primera mano lo que son las Fallas".

Asimismo, ha comentado que después del disparo pirotécnico estaba "bastante impactada", como "cualquier persona que es su primera vez aquí" en València, a la par que "encantada".